Học viện Hanbridge Singapore mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Ngày 4/10, Học viện Hanbridge Singapore (Hanbridge Institute) đưa văn phòng đại diện tại Việt Nam vào hoạt động ở phường Bình Tây (Thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng tại Việt Nam cũng là văn phòng đại diện ở nước ngoài đầu tiên của học viện này.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tiến sỹ Alan Go - Chủ tịch Hội đồng học thuật Học viện Hanbridge Singapore – khẳng định học viện muốn có một đầu mối tại Việt Nam để tiếp cận người học và xây dựng quan hệ hợp tác. Qua đó, học viện làm việc thường xuyên hơn với đối tác, thay vì chỉ kết nối qua những đợt tuyển sinh. Về dài hạn, thông qua văn phòng, học viện có thể tìm kiếm, kết nối các chương trình liên kết hoặc cùng hợp tác đào tạo ngay tại Việt Nam.

Hanbridge Institute được thành lập năm 2003, là một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu tại Đảo quốc Sư tử, được Bộ Giáo dục Singapore cấp Chứng nhận chất lượng “4-year EduTrust”, khẳng định Học viện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ngành, cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao và đảm bảo đầu ra đạt chuẩn quốc tế.

Đối tác của Học viện là Đại học Suffolk, Vương quốc Anh, là đại học công lập đa ngành đa lĩnh vực lớn nhất hạt Suffolk, cung cấp hơn 80 khóa học từ Foundation đến cử nhân đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Đại học Suffolk được xếp hạng hai Giải thưởng “WhatUni Student Choice Awards” tại Vương quốc Anh về triển vọng nghề nghiệp năm 2024.

Học viện Hanbridge cung cấp đầy đủ các chương trình đào tạo từ bậc phổ thông đến cử nhân cao đẳng, đại học và sau đại học.

Hiện nay, nhu cầu học tập và nâng cao trình độ, tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế và phát triển kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên, người lao động ngày càng tăng, đặc biệt là tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự hiện diện của các tổ chức giáo dục có hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế tại địa phương sẽ tạo thêm cơ hội để người học tiếp cận những chương trình giáo dục đa dạng, nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp trong tương lai.

Theo tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng Anh công bố, đến ngày 31/5/2025, cả nước có 31 văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài, trong đó tập trung nhiều tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào năm 2024, Đại học Quản lý Singapore (SMU) thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để tăng kết nối với giới học thuật và doanh nghiệp Việt Nam./.