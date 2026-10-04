Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 4/10, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa; xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi.

Các công trình được khánh thành chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo thành phố, địa phương Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh các nhà trường đã tham dự tại nhiều điểm cầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Yên Hòa, 3 dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi được Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy (trước sắp xếp) phê duyệt dự án.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư-hạ tầng phường Yên Hòa được giao triển khai thực hiện dự án.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trung Hòa được đầu tư trên diện tích 7.432m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 32 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư 178,2 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, dự án được đầu tư trên diện tích 7.486m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 30 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng, phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư 151,3 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi được xây dựng trên diện tích 5.962m², quy mô công trình gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 30 lớp học cùng hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng, phụ trợ và các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với tổng mức đầu tư 183,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng hồi tưởng kỷ niệm về những năm tháng học tập dưới ngôi trường nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đầy ắp niềm vui với bạn bè và thầy cô giáo. Bà khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc.

Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong rất nhiều bài phát biểu đều với một tinh thần xuyên suốt. Đó là người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực quyết định, mọi chính sách phát triển giáo dục phải lấy sự tiến bộ, an toàn và tương lai hạnh phúc của học sinh làm thước đo cao nhất.

Ba ngôi trường hiện đại được khánh thành chính là hành động thiết thực theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quốc hội đang rất nỗ lực để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham quan các phòng học Trường Tiểu học Trung Hòa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dự tại điểm cầu Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, thay mặt dòng họ Hoàng, ông Hoàng Xuân Thịnh xúc động chia sẻ dòng họ ông đã sinh sống, phát triển ở phường Yên Hòa đến nay là được 7 thế kỷ. Việc đặt tên ngôi trường bằng tên của vị Thái tổ dòng họ Hoàng trên mảnh đất nơi cụ sinh ra, lớn lên và trưởng thành, trở thành bậc hiền tài của quê hương, đất nước đã thể hiện rõ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền và lãnh đạo của thành phố. Con cháu dòng họ Hoàng sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện di nguyện của cụ Thái tổ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con cháu, thế hệ trẻ của phường Yên Hòa được học tập tốt.

Là học sinh khóa đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, em Đỗ Ngọc Phương Linh, lớp 10A10 cho biết em và các bạn đã ý thức được trách nhiệm bản thân ngay từ những ngày đầu đi học và đề ra mục tiêu phấn đấu học tập, trở thành học sinh, công dân có ích, xây dựng nhà trường năng động, viết những trang viết truyền thống đầu tiên của nhà trường.

Với tình cảm và trách nhiệm của một cựu học sinh luôn hướng về nguồn cội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã kết nối, vận động các tổ chức đồng hành tài trợ kinh phí xây dựng không gian học tập hiện đại cho các nhà trường.

Trong số đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ 536 triệu đồng xây dựng phòng học STEM cho Trường Trung học cơ sở Trung Hòa; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tài trợ 514 triệu đồng xây dựng phòng học STEM cho Trường Tiểu học Trung Hòa.

Từ những phòng học nhỏ này, ngọn lửa đam mê nghiên cứu của các em học sinh sẽ được thắp lên. Các phòng học thực hành cũng sẽ là cầu nối giúp các em học sinh sớm tiếp cận khoa học công nghệ, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường./.

Hà Nội: Giáo dục AI theo hướng tích hợp, không phải môn học mới Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, giáo dục AI không chỉ là hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ AI tạo sinh mà trước hết giúp các em nhận thức đúng về công nghệ.

​