Quảng Ngãi tăng tốc đưa 10 xã về đích nông thôn mới trong năm 2026

Thực hiện Quyết định 910/QĐ-UBND ngày 26/9/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026, Quảng Ngãi phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

Cụ thể gồm các xã Đăk Hà, Đăk Mar, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Vạn Tường, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Thọ Phong và An Phú.

Năm 2026, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của 10 xã gần 70 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 58/87 xã; khoảng 2% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, tương đương 1/87 xã.

Tại cuộc họp chiều 6/10, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 10 xã thực hiện mục tiêu đạt nông thôn mới trong năm 2026 phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các văn bản Trung ương, sở, ngành hướng dẫn các địa phương đã cơ bản hoàn thành để tổ chức thực hiện.

Để giúp các địa phương có thể đạt nông thôn mới trong năm 2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị chủ trì theo dõi, tổ chức thực hiện, chậm nhất 15/10 phải hoàn thành bộ hồ sơ hướng dẫn đầy đủ để cung cấp cho 10 xã.

Cùng với đó, Sở phải thành lập tổ chuyên theo dõi liên quan vấn đề nông thôn mới, có sự tham gia các sở, ngành liên quan. Hàng tháng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ trì, nắm các công việc, tiến độ ở các địa phương, trường hợp vướng, báo cáo lãnh đạo tỉnh. Sở phải có hướng dẫn cụ thể; chốt thời gian nộp hồ sơ để thẩm định tổ chức, đánh giá.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã mới chỉ đạt từ 4-8 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, để đạt chuẩn, các xã phải hoàn thành toàn bộ 10 tiêu chí.

Qua rà soát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đối với 10 xã thực hiện mục tiêu trong năm 2026, kết quả thực hiện giữa các xã chưa đồng đều.

Cụ thể các xã đạt cao là Đăk Hà đạt 9/10, Nghĩa Hành 8/10; thấp nhất là các xã Thọ Phong, Tư Nghĩa, An Phú đạt 3-4/10 tiêu chí…

Đến nay, 9/10 xã chưa đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch. Quy hoạch chung xã đang trong quá trình lập, điều chỉnh hoặc chờ thẩm định, phê duyệt; chưa ban hành Quy chế quản lý kiến trúc; riêng xã Vạn Tường (đạt 7/10 tiêu chí) vướng quy hoạch phân khu do nằm trong Khu kinh tế Dung Quất.

Phần lớn các địa phương đều đang gặp khó khăn, vướng mắc trong hoàn thành tiêu chí về quy hoạch; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn.

Nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong triển khai các tiêu chí thành phần về phát triển vùng nguyên liệu tập trung…

Cùng với đó, nguồn lực thực hiện năm 2026 tại các xã phụ thuộc lớn vào vốn chuyển nguồn từ các năm trước sang. Các xã ở phía Đông chuẩn bị bước vào mùa mưa, thời gian thực hiện còn ít nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng gặp khó khăn./.

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