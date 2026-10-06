Chuyển đổi và hoàn thiện cơ chế giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tại buổi Họp báo thường kỳ quý 3 diễn ra ngày 6/10, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin chi tiết về Đề án nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, hàng loạt nội dung trọng điểm đang được triển khai, từ việc cơ cấu lại danh mục hàng hóa, chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cho đến việc điều chỉnh thời gian và phương thức giao dịch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm đưa những chính sách phù hợp vào vận hành an toàn, thông suốt.

Phương án phân bảng hàng hóa mới

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết việc hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch trên thị trường được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Trong chương trình cơ cấu lại danh mục hàng hóa trên thị trường chứng khoán, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sang HoSE là nội dung trọng tâm được triển khai theo lộ trình đã đề ra. Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện các công việc liên quan. Đáng chú ý, công tác kiểm thử hệ thống thanh toán, bù trừ và hệ thống dữ liệu thị trường chứng khoán đang ghi nhận kết quả khá thuận lợi, các kịch bản đều được thực hiện bám sát theo kế hoạch.

Theo lộ trình dự kiến, việc chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sang HoSE sẽ được hoàn thành trong năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ được cơ quan quản lý xác định trên cơ sở đánh giá tác động toàn diện và kết quả kiểm thử thực tế của hệ thống, qua đó bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn và thông suốt tuyệt đối.

Song song với việc chuyển cổ phiếu niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang nghiên cứu phương án phân bảng hàng hóa theo các nhóm khác nhau, sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng nhóm cổ phiếu cũng như nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Phương án này đang được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí chính, bao gồm: Quy mô vốn điều lệ; Khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng; Và, trạng thái của cổ phiếu.

Trong đó, các trạng thái của cổ phiếu (như đang bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch) sẽ được xem xét kỹ lưỡng nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy định của các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phương án phân bảng hàng hóa theo các nhóm khác nhau. (Ảnh: Vietnam+)

Nghiên cứu điều chỉnh thời gian giao dịch

Liên quan đến các giải pháp đổi mới phương thức vận hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu và chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán đánh giá nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thời gian và phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán. Các phương án đang được cân nhắc bao gồm giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá, cũng như nghiên cứu khả năng bỏ một số phiên giao dịch định kỳ hay khớp lệnh định kỳ.

Toàn bộ quá trình nghiên cứu các chính sách mới này đều được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá tác động đa chiều, trong đó yêu cầu quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm an toàn hệ thống, giao dịch thông suốt và ổn định thị trường.

Làm rõ thêm vấn đề này, ông Hoàng Văn Thu nhấn mạnh cho dù các chính sách mới có đạt tác động hay không thì cơ quan chức năng vẫn ưu tiên mục tiêu hệ thống phải an toàn, giao dịch phải thông suốt và ổn định. Sau khi có kết quả đánh giá chi tiết, các phương án sẽ được xây dựng theo lộ trình phù hợp và công bố rộng rãi để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị, chuyển đổi, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trước khi chính thức triển khai.

Chia sẻ về định hướng chiến lược, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng việc đưa các chính sách mới vào thị trường cần được thực hiện theo hướng chủ động, kịp thời, phù hợp với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông nhấn mạnh khi chính sách đã được đánh giá phù hợp, cơ quan quản lý và các tổ chức thị trường có trách nhiệm chủ động hoàn thiện hạ tầng, hệ thống kỹ thuật cùng các điều kiện cần thiết khác đồng thời bảo đảm an toàn và ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Thứ trưởng cho rằng chính sách mới bắt buộc phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và hướng tới những tiêu chuẩn của một thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Theo ông, cơ quan quản lý cần xác định rõ thị trường đang thực sự cần gì để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó bao gồm các vấn đề trọng tâm như biên độ giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán, hướng tới thực hiện giao dịch T+0 hoặc nghiên cứu khả năng rút ngắn hơn nữa thời gian thanh toán trong tương lai.

“Những chính sách đó phải hướng tới sự phát triển của thị trường. Còn những điều kiện cần thiết để thực hiện thì đương nhiên trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như cơ quan tổ chức thị trường là phải chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ,” Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần với nhiều biến động Chứng khoán Việt Nam tăng điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số cổ phiếu ngân hàng và các nhóm ngành lớn; trong khi thanh khoản giảm mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

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