Doanh nghiệp Tanzania mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tanzania đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng, công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Sự quan tâm này được thể hiện rõ tại Diễn đàn Triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania ngày 5/10 tại Dar es Salaam, khi nhiều doanh nghiệp Tanzania tiếp tục ở lại trao đổi với đoàn Việt Nam sau khi diễn đàn kết thúc để tìm hiểu cụ thể về cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Dar es Salaam, phát biểu tại diễn đàn, ông Daudi Riganda, Giám đốc phụ trách Xúc tiến đầu tư của Cơ quan Quản lý Đầu tư và Các Khu Kinh tế Đặc biệt Tanzania (TISEZA), nhấn mạnh lợi thế của Tanzania về vị trí chiến lược tại Đông Phi, khả năng kết nối với các thị trường trong khu vực và tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng, công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Theo ông Daudi Riganda, những lợi thế này tạo điều kiện để Tanzania tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó Việt Nam là một thị trường và đối tác có nhiều tiềm năng.

Ông Daudi Riganda, Giám đốc phụ trách Xúc tiến đầu tư của Cơ quan Quản lý Đầu tư và Các Khu Kinh tế Đặc biệt Tanzania (TISEZA), phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Ông đánh giá Việt Nam với quy mô dân số trên 105 triệu người, năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp có thể mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Tanzania tiếp cận thị trường Việt Nam cũng như các thị trường đối tác của Việt Nam.

Tham dự diễn đàn nhân chuyến công tác tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Tanzania có thế mạnh về tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng, thị trường và vị trí tại Đông Phi, trong khi Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến-chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, điện tử, viễn thông và thương mại quốc tế. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 400 triệu USD và riêng 8 tháng đầu năm 2026 tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, sau khi diễn đàn kết thúc, một số doanh nghiệp Tanzania dù chưa có cơ hội phát biểu tại diễn đàn đã nán lại trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Các câu hỏi tập trung vào môi trường và chính sách đầu tư tại Việt Nam, chính sách thuế, những lĩnh vực Việt Nam quan tâm, cũng như các bước cần thiết để doanh nghiệp Tanzania tìm kiếm đối tác và triển khai hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Có doanh nghiệp chuyên về xây dựng cho biết hiện tại có khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có mặt tại Tanzania. Tuy nhiên, qua những thông tin mà họ nắm được về sự phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng, quản lý xây dựng, họ rất mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực này. Họ nhấn mạnh muốn thấy sự có mặt của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tại Tanzania.

Một số doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc tìm kiếm đối tác xuất nhập khẩu nguyên liệu, khoáng sản và muốn biết các đầu mối chính thức để tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Việt Nam, đồng thời cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania là đầu mối sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Sự quan tâm trực tiếp của doanh nghiệp Tanzania cho thấy nhu cầu tìm hiểu thị trường và hợp tác với Việt Nam đang ngày càng cụ thể hơn, mở ra triển vọng đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Diễn đàn do Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania phối hợp tổ chức tại trụ sở Viettel Tanzania PLC (Halotel), trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 153 (IPU 153) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania.

Trước đó cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã có buổi gặp gỡ với cán bộ nhân viên Halotel - chi nhánh của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tại Tanzania./.

Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania: Từ đối thoại đến hợp tác thực chất Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm bên lề Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Tanzania, tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.