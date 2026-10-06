EU đạt thặng dư thương mại hàng công nghệ cao hơn 32 tỷ euro

Liên minh châu Âu (EU) đạt thặng dư thương mại hàng công nghệ cao 32,4 tỷ euro (36,51 tỷ USD) trong năm 2025, theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 6/10.

Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường ngoài EU đạt 566,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu là 534,1 tỷ euro. Đây là năm thứ hai liên tiếp EU xuất siêu hàng công nghệ cao, sau bốn năm nhập siêu từ 2020 đến 2023.

Xét theo nhóm sản phẩm, dược phẩm dẫn đầu xuất khẩu hàng công nghệ cao của EU, đạt khoảng 207 tỷ euro. Điện tử và viễn thông là nhóm nhập khẩu lớn nhất, trị giá khoảng 173 tỷ euro. Hàng công nghệ cao chiếm 21,4% tổng xuất khẩu và 21,1% tổng nhập khẩu hàng hóa của khối với các đối tác ngoài EU.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 34%, tương đương 195,1 tỷ euro. Tiếp theo là Anh với 52,5 tỷ euro và Trung Quốc với 48,1 tỷ euro. Dược phẩm chiếm 62% giá trị hàng công nghệ cao EU xuất sang Mỹ.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc cung cấp 150,4 tỷ euro, Mỹ 131,4 tỷ euro và Thụy Sĩ 32,6 tỷ euro. Trung Quốc và Mỹ cộng lại chiếm hơn một nửa nhập khẩu hàng công nghệ cao của EU.

Về sản xuất, trong năm 2025, các nhà sản xuất tại EU bán ra lượng hàng công nghệ cao trị giá 532 tỷ euro, so với mức 287 tỷ euro năm 2015, bao gồm hàng bán trong nội khối và xuất khẩu.

Trong giá trị sản phẩm bán ra này, dược phẩm chiếm 31,3%, tiếp đến là điện tử và viễn thông với 18,7%, thiết bị khoa học 18,1% và hàng không vũ trụ 12,2%.

Theo Eurostat, việc phân loại hàng công nghệ cao dựa trên mức độ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của từng nhóm sản phẩm./.

EU ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 3 năm Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa lần đầu trong 3 năm qua, khi nhập khẩu năng lượng tăng vọt, vượt xa mức tăng xuất khẩu của toàn khối.