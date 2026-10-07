Hưng Yên sẽ rà soát, đánh giá toàn diện năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã

Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị cần tập trung giải quyết, trong đó có nội dung “Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.”

Tại nội dung trên, người đứng đầu Đảng ta có nêu “Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó”.

Trong công tác cán bộ, tỉnh Hưng Yên sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, sợ việc, đùn đẩy trách nhiệm.

Cán bộ là gốc của công việc

Từ xưa ông cha ta đã dạy: Dụng nhân như dụng mộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” “Mọi việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém.” Còn trong thời đại ngày nay, công tác cán bộ được đánh giá là khâu “then chốt” của “then chốt.” Qua đúc kết, các phong trào, hoạt động từ Trung ương đến địa phương, thành hay bại cũng đều xuất phát từ yếu tố con người, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước vừa chuyển trạng thái từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi nhiều việc cần phải triển khai từ cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Những thói quen, cách làm cũ, tư duy không còn phù hợp cần phải thay đổi. Thay vào đó là tinh thần đổi mới, đưa những mục tiêu thành kết quả có thể đong đếm được. Đó là việc tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian dài liên tục; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, hạnh phúc hơn, an toàn hơn, khỏe mạnh hơn... Những điều trên là đòi hỏi từ thực tiễn xã hội, cũng như đạt chuẩn quốc tế về phát triển.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Để biến những mục tiêu trên thành hiện thực, người cán bộ phải đáp ứng được yếu tố như cách nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là "thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó.” Có thể hiểu, trong bối cảnh đất nước hiện nay, nhiều việc mới chưa có tiền lệ cần phải được người cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị phải dám đương đầu với việc khó - tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, dám vượt qua những giới hạn của bản thân, bước qua vùng an toàn để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của người dân, của quốc gia dân tộc.

Soi chiếu tinh thần của Tổng Bí thư về công tác cán bộ, tại nhiều tỉnh thành, cán bộ cấp cơ sở đã có nhiều chuyển biến, đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với việc mới, việc khó để tháo gỡ điểm nghẽn phục vụ nhân dân. Trong vận hành mô hình quản trị mới, năng lực của cán bộ cơ sở không chỉ được nhìn qua những công việc thường nhật hay tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Những vụ việc phức tạp, kiến nghị kéo dài, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân mới là nơi thử thách rõ nhất bản lĩnh, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ. Với yêu cầu xây dựng đội ngũ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động,” tỉnh Hưng Yên đang đặt cán bộ trước một thước đo nghiêm khắc hơn: không né việc khó, không đùn đẩy trách nhiệm và quan trọng nhất là phải biến những điều nghe được từ cơ sở thành kết quả cụ thể.

Đơn cử tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), từ 1/7/2025 đến nay, cùng với những công việc chuyên môn khác theo quy định, địa phương này đã hoàn thành một khối lượng công việc giải phóng mặt bằng khổng lồ, vô cùng khó khăn. Đó là bàn giao mặt bằng sạch cho 17 dự án, với tổng diện tích là khoảng 350 ha đất các loại.

Trong số đó, có dự án trọng điểm của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Hưng Yên. Đó là dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô; sân bóng đá PVF; tuyến đường 3.5... Đáng chú ý, xã Nghĩa Trụ hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ kiểu mẫu chỉ có khoảng 30 ngày làm việc, cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ từ kiểm đếm đất đai, trích lục bản đồ đến áp giá đền bù, công khai phương án... đều được thực hiện với tinh thần rõ người rõ việc, rõ đầu mối, thần tốc, rút gọn quy trình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ Nguyễn Quốc Chương cho hay cái khó nhất trong công tác giải phóng mặt bằng nằm ở chỗ dự án có sử dụng đất thổ cư của người dân. Việc di dời nhà cửa, công trình người dân đã sinh sống ổn định nhiều năm đến một nơi ở mới, nhường đất cho dự án là việc không hề dễ dàng. Còn với cán bộ cơ sở, đó cũng là việc vô cùng khó khi phải gặp gỡ, tiếp xúc với chủ hộ để tuyên truyền giải thích tìm tiếng nói đồng thuận. Song với tinh thần không né việc khó, đội ngũ cán bộ từ xã tới thôn đã vào cuộc tuyên truyền, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, thu được kết quả giải phóng mặt bằng như đã nêu; không phải cưỡng chế, gây tâm lý bức xúc trong nhân dân.

Hay như ở xã Hoàn Long (Hưng Yên), trước thực tế rác thải nông thôn đang gây nhức nhối về ô nhiễm môi trường, việc thay đổi thói quen của người dân là việc khó nhưng phải thực hiện. Xã đã triển khai cách làm mới, sáng tạo: Rác được phân loại ngay từ hộ gia đình. Mỗi nhà bố trí hai thùng rác, một cho rác hữu cơ, một cho rác vô cơ. Rác hữu cơ được thu gom vào ngày chẵn, rác vô cơ vào ngày lẻ. Việc thu gom được tổ chức hằng ngày, hạn chế tình trạng rác tồn đọng trong khu dân cư. Xã cũng chỉ duy trì hai điểm tập kết rác tập trung, đặt xa khu dân cư; các điểm còn lại được đóng cửa, dừng tiếp nhận. Cách làm này từng bước chấm dứt tình trạng mỗi làng, mỗi khu dân cư lại có một điểm tập kết rác.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Long Đặng Xuân Lương chia sẻ nếu trước đây mỗi ngày xã phải chuyển khoảng 25 tấn rác đi xử lý, với chi phí khoảng 20 triệu đồng/ngày, thì sau khi phân loại rác tại nguồn, lượng rác vô cơ phải đưa đi xử lý chỉ còn khoảng 5 tấn, chi phí xử lý cũng giảm đáng kể.

Hoàn Long cũng là địa phương đầu tiên của Hưng Yên triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn gắn với quy trình thu gom, xử lý khép kín, bước đầu trở thành thói quen trong nhân dân, tạo cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp, từng bước đưa Hoàn Long phát triển trong mục tiêu trở thành phường.

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, sợ việc. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Từ hai dẫn chứng trên cho thấy khi cán bộ cơ sở dám đương đầu với việc khó, việc mới, sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương.

Dưới góc nhìn của địa phương, trước gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác cán bộ trong tình hình mới và việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá toàn diện năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay.

Quan điểm của tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy bố trí cho “đủ người” sang bố trí “đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm,” bảo đảm mỗi cán bộ phát huy được sở trường, kinh nghiệm thực tiễn.

Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, sợ việc, đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; bảo vệ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Từ định hướng gợi mở của người đứng đầu Đảng ta đến quyết tâm thực hiện của cấp địa phương, cùng khung chính sách đủ mạnh, trong thời gian tới, đất nước sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn, năng lực thực thi cao hơn… như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu./.

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