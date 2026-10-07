TP Hồ Chí Minh: Cháy nhà xưởng 1.100m2 chứa sơn và hóa chất tại Tân Hiệp

Sáng 7/10, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn của một công ty trên đường Khánh Bình 05, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 6/10, nhân viên phát hiện hỏa hoạn tại nhà xưởng nên hô hoán, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng trong khu nhà xưởng, khói đen bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách ở cách xa nhiều km.

Theo ghi nhận ban đầu, khu nhà xưởng xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.100m2, là nơi chứa sơn, với chất cháy chủ yếu là sơn và hóa chất.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Lực lượng Công an tổ chức chốt chặn tuyến đường dẫn vào hiện trường, tạo điều kiện cho phương tiện chữa cháy tiếp cận, đồng thời bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Đến khoảng 23 giờ ngày 6/10, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai các phương án khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

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