Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Khơi dậy tinh thần tự học, nâng tầm công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn mới

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiếu học, trọng tri thức, trọng hiền tài là truyền thống quý báu, là một trong những giá trị bền vững được hình thành, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc học, tự học và học tập suốt đời. Người căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.”

Qua các giai đoạn phát triển của đất nước, truyền thống ấy ngày càng được tiếp nối mạnh mẽ, khơi dậy trong mỗi người Việt Nam tinh thần học tập, không ngừng nâng cao tri thức, năng lực và sức sáng tạo; hun đúc ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp chung.

Sau hơn 40 năm đổi mới, đi cùng những thành tựu chung của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và tâm huyết của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam sau 30 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả, đóng góp của các cấp Hội; trân trọng ghi nhận đội ngũ cán bộ Hội, nhất là những cán bộ tuổi cao vẫn tâm huyết, trách nhiệm với công tác khuyến học, khuyến tài; biểu dương các đại biểu là những tấm gương về tinh thần hiếu học, góp phần lan tỏa các mô hình học tập tiêu biểu trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước yêu cầu đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ: xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, với tinh thần mỗi gia đình là một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới cần được nâng tầm; không chỉ vận động, khuyến khích việc học mà quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần tự học, tạo cơ hội và môi trường để mọi người đều có thể học tập, phát triển năng lực, nhất là đối với các ngành nghề, lĩnh vực trọng yếu, biến tri thức, trí tuệ con người thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cấp Hội Khuyến học nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục-đào tạo, khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn phát triển mới, từ đó quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; nâng cao chất lượng các mô hình học tập, đáp ứng nhu cầu của người học.

"Lấy “Công dân học tập” làm trung tâm; gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị là môi trường thúc đẩy học tập. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước kết nối các nguồn học liệu và dữ liệu học tập, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận tri thức, học tập thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi," Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các cấp Hội Khuyến học gắn khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời với phát triển con người, nguồn nhân lực và yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số; khuyến khích mỗi người chủ động cập nhật tri thức, trau dồi kỹ năng, hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, thích ứng...

Hội cần đặc biệt quan tâm đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động, người cao tuổi, đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp Hội phát triển vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt thúc đẩy văn hóa học tập trong nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, có khả năng vận động, kết nối và tổ chức phong trào. Mỗi cán bộ Hội phải là một tấm gương về tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Các đại biểu tiêu biểu tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt để Hội thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, Hội sẽ tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến của Phó Chủ tịch nước vào chương trình công tác, tiếp tục phát triển, lan tỏa các mô hình học tập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, 5 năm qua, việc xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, bộ tiêu chí hướng dẫn đánh giá các mô hình từng bước được hoàn thiện, tạo sự thống nhất trong triển khai tại các địa phương.

Giai đoạn 2026-2030, Trung ương Hội tiếp tục đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; phát triển mô hình học tập theo hướng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa phương, trong đó xác định mô hình công dân học tập là trung tâm, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là khâu đột phá.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập theo hướng số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững, Hội tiếp tục nghiên cứu số hóa việc đăng ký, đánh giá, công nhận mô hình học tập; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và rà soát quy định liên quan, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng mạnh hoạt động khuyến học về cơ sở.../.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam Sự kiện được tổ chức hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), lồng ghép với Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và các sự kiện giáo dục, văn hóa địa phương.