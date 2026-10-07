Công an làm việc với admin "Nhóm những người ghét bố mẹ”

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa tiến hành làm việc với L.T.C (sinh năm 2005, trú trên địa bàn tỉnh) để làm rõ việc tạo lập hội nhóm có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội Facebook.

Tại cơ quan Công an, L.T.C khai nhận, thời điểm còn là học sinh, do phát sinh những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố mẹ cùng các thành viên trong gia đình nên đã tạo lập nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ.”

Việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc bộc phát cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Nhóm này sau đó đã thu hút gần 1.000 thành viên tham gia.

Qua tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an, L.T.C đã nhận thức rõ hơn về những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, hội nhóm trên mạng xã hội; đặc biệt là các nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội, nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Nhận thức được việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, áp dụng chế độ kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Từ sự việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và giới trẻ, cần cảnh giác, thận trọng khi tạo lập, tham gia hoặc chia sẻ các bài viết, hội nhóm có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời tăng cường sự quan tâm, quản lý và giáo dục con em nhằm xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn./.

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