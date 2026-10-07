Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu - người thầm lặng nơi tuyến đầu cảnh vệ

Tròn 40 năm gắn bó với lực lượng cảnh vệ, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã tham gia bảo vệ nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc tế và các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Những chuyến công tác an toàn ghi dấu quá trình rèn luyện nghiệp vụ, khả năng ứng biến và tinh thần trách nhiệm của người sỹ quan trong nhiệm vụ đặc biệt.

Sỹ quan tiếp cận các đoàn khách quốc tế

Ở Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu toát lên vẻ thân thiện, lịch thiệp cùng phong thái điềm đạm, rắn rỏi của người lính. Trong câu chuyện, ông cởi mở, gần gũi, qua từng cử chỉ, lời nói là sự nhanh nhẹn, dứt khoát của người đã quen với yêu cầu chính xác và kỷ luật nghiêm ngặt.

Gần bốn thập kỷ gắn bó với công tác cảnh vệ, ông trải qua nhiều nhiệm vụ đặc biệt, có những thời khắc mà sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đều mang ý nghĩa quan trọng.

Phía sau vẻ giản dị của người sỹ quan ấy là hành trình bền bỉ với một công việc ít được nhắc đến nhưng luôn đòi hỏi sự tận tâm và sẵn sàng trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), chia sẻ về quá trình 40 năm gắn bó với lực lượng cảnh vệ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Năm 1986, Cục Cảnh vệ (Bộ Công an) tuyển sinh khóa 2. Trong hàng trăm người đăng ký, Nguyễn Hữu Liệu là một trong 9 thanh niên của tỉnh Hà Bắc cũ trúng tuyển. Ông được đưa vào miền Nam đào tạo 12 tháng tại Trường Sơ cấp Cảnh vệ T12B ở Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu kể, “thời điểm ấy, khái niệm về cảnh vệ đối với tôi chỉ đơn thuần là những hình ảnh bảo vệ lãnh tụ xem qua tivi, báo đài. Nhưng qua quá trình huấn luyện khắt khe, hiểu về truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh vệ, đặc biệt là những chiến công thầm lặng của Cảnh vệ miền Nam, tôi càng yêu và tự hào về nghề của mình.”

Sau khóa đào tạo, ông tiếp tục tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân rồi được giữ lại công tác tại địa bàn phía Nam. Công tác cảnh vệ đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ vững nghiệp vụ mà còn phải linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh. Với sỹ quan tiếp cận, thường xuyên làm việc trực tiếp với các đoàn khách quốc tế, đôi khi không có phiên dịch đi cùng, đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ ngoại ngữ, kiến thức lễ tân ngoại giao và văn hóa ứng xử.

Đáp ứng yêu cầu đó, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu được đào tạo chuyên sâu về lễ tân ngoại giao, ngoại ngữ tại Hội đồng Anh, sau đó là sỹ quan duy nhất được cử sang Hoa Kỳ đào tạo ngoại ngữ và đạt chứng chỉ quốc tế. Ông đồng thời trải qua quá trình rèn luyện về võ thuật, bắn súng, bơi lội, cứu nạn, cứu hộ.

Nền tảng kiến thức và kỹ năng giúp ông đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận trực tiếp các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao. Trong quá trình công tác, ông tham gia bảo vệ Hội nghị cấp cao APEC năm 2006 và các chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Raúl Castro, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry...

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu (phải) cùng Bộ trưởng Ngoại giao Cuba năm 2005. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỗi đoàn khách có yêu cầu an ninh và quy trình phối hợp khác nhau. Người sỹ quan phải nắm chắc phương án, dự liệu tình huống bất ngờ, đồng thời giữ thái độ đúng mực trong giao tiếp. Kinh nghiệm được tích lũy qua thực tiễn trở thành hành trang quan trọng để ông đảm nhận những nhiệm vụ ngày càng phức tạp.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam cho biết quá trình công tác của Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu phản ánh những yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và sự am hiểu các quy trình phối hợp trong công tác cảnh vệ.

Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong môi trường làm việc với các đoàn khách quốc tế, cán bộ phải biết vận dụng linh hoạt kiến thức nghiệp vụ, nắm vững nguyên tắc công tác và xử lý phù hợp những tình huống phát sinh.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu có điều kiện chia sẻ những bài học thực tế, giúp cán bộ trẻ hiểu rõ hơn yêu cầu của từng nhiệm vụ và cách vận dụng kiến thức vào công việc. Việc kế thừa kinh nghiệm giữa các thế hệ góp phần duy trì tính liên tục, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ.

Dấu ấn trong những chuyến công tác đặc biệt

Một kỷ niệm đáng nhớ của Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu là nhiệm vụ bảo vệ Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Khi di chuyển xuống Cà Mau bằng hai máy bay quân sự, phía Hoa Kỳ có những yêu cầu cho sỹ quan cảnh vệ Việt Nam.

Trước yêu cầu này, ông trực tiếp trao đổi, giải thích về trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ nước chủ nhà và các nguyên tắc nghiệp vụ theo pháp luật Việt Nam.

Sau quá trình trao đổi, phía an ninh Hoa Kỳ chấp thuận các yêu cầu của lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Tình huống cho thấy nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, ngoại ngữ và khả năng thuyết phục.

Trong chuyến đi, Ngoại trưởng John Kerry bất ngờ đề nghị ghé một quán tạp hóa ven sông ở Cà Mau để thăm hỏi người dân, tự bỏ tiền mua kẹo chia cho trẻ nhỏ. Một lần khác, lịch trình ăn tối tại Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi khoảng 30 phút trước giờ xuất phát. Lực lượng bảo vệ phải nhanh chóng điều chỉnh phương án, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho đoàn khách.

Sau chuyến công tác, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu nhận được bức ảnh kỷ niệm có chữ ký và thư cảm ơn của Ngoại trưởng John Kerry thông qua Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ.

Bức ảnh kỷ niệm có chữ ký cùng lá thư cảm ơn trân trọng tới cá nhân Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu do chính Ngoại trưởng John Kerry gửi tặng thông qua Tổng Lãnh sự Mỹ sau chuyến công tác. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong một lần bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Dennis Hastert, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Ông trực tiếp xuống đường hỗ trợ phân luồng để đoàn xe di chuyển an toàn. Tinh thần trách nhiệm của người sỹ quan được ghi nhận bằng thư cảm ơn của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Kenneth Fairfax cùng món quà kỷ niệm mang biểu trưng của Nghị viện Hoa Kỳ.

Với Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, những kỷ vật là dấu mốc đáng nhớ nhưng giá trị lớn nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Đằng sau mỗi chuyến công tác là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp của tập thể và khả năng xử lý chính xác những tình huống phát sinh.

Trên cương vị Phó Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, ông tiếp tục dành tâm sức đào tạo, truyền kinh nghiệm cho cán bộ trẻ.

Đại úy Trần Thanh Hùng, sỹ quan cảnh vệ Phòng Cảnh vệ miền Nam chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Hữu Liệu không chỉ là một người chỉ huy tận tụy, nghiêm khắc trong công việc mà còn rất gần gũi, bao dung. Đồng chí luôn chỉ dạy chúng tôi, trong công tác cảnh vệ, tuyệt đối không bao giờ được phép để xảy ra rút kinh nghiệm. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam khắc cốt ghi tâm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.”

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, trong quá trình triển khai Đề án 04 của Bộ Công an, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công tác nhưng không thể thay thế yếu tố con người. Bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và rèn luyện thường xuyên vẫn là nền tảng của người cán bộ cảnh vệ.

Với nhiều năm kinh nghiệm, ông tiếp tục truyền lại kiến thức, kỹ năng cho thế hệ sau, góp phần giữ vững yêu cầu an toàn trong mỗi nhiệm vụ./.

Hiện đại hóa công tác cảnh vệ trong bối cảnh mới Phòng Cảnh vệ miền Nam chú trọng kết hợp kinh nghiệm nghiệp vụ với khoa học công nghệ, huấn luyện và chủ động thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn.