Đà Nẵng chỉ đạo xử lý dứt điểm 31 dự án đầu tư công chậm tiến độ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa chỉ đạo xử lý 31 dự án đầu tư công có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê bình các đơn vị: Sở Y tế thành phố; Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; Ủy ban Nhân dân các xã, phường Hội An, Hội An Đông, Núi Thành, Thạnh Mỹ, Nam Giang, An Thắng do chưa nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ các dự án chậm tiến độ; đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình thực hiện các công trình, dự án chậm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện dự án, khó khăn, vướng mắc, kết quả và tiến độ xử lý từng nội dung; hoàn thành báo cáo gửi Sở Tài chính thành phố trước ngày 09/10/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và các địa phương có liên quan tập trung nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc của dự án, nhất là các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý; xác định rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung, không để tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Đối với các dự án đã xác định được phương án xử lý, yêu cầu tập trung thực hiện, nhất là các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định…

Trong 31 dự án chậm tiến độ, có 5 dự án đã hoàn thành thi công và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao, quyết toán. Cụ thể: dự án Lò đốt rác thải Hội An (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý); dự án Đường Vành đai phía Tây 2 (Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng); dự án Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc (Sở Y tế thành phố Đà Nẵng); Đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú (UBND xã Thăng Điền) và Kè sinh thái Cẩm Kim-giai đoạn 2 (Ủy ban Nhân dân phường Hội An quản lý).

Nhóm dự án đang trong tiến độ thực hiện gồm 17 công trình, đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công; trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng quản lý 8 dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý 7 dự án; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam quản lý dự án Nâng cấp hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ; Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành quản lý dự án Cầu Tam Giang.

Nhóm dự án chậm tiến độ gồm 8 công trình đang gặp vướng mắc kéo dài hoặc thực hiện thủ tục dừng, điều chỉnh dự án; trong đó, có dự án Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại-Cẩm An (Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông quản lý); đường giao thông Khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang (Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ); đường giao thông liên huyện nối xã Zuôih với xã Lăng (Ủy ban Nhân dân xã Nam Giang); đường ĐH14.ĐB giai đoạn 1 (Ủy ban Nhân dân phường An Thắng).

Ngoài ra, còn có dự án Hạ tầng kỹ thuật Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng); đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng); cầu Trà Đình-xã Quế Phú (Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng); Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục Cải tạo (Sở Y tế thành phố quản lý).

Nhóm dự án chưa triển khai có 1 dự án là cải tạo cảnh quan đường Nguyễn Tất Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng quản lý./.

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