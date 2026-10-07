Gia Lai đấu giá khu đất 15,2ha ven biển làm Khu du lịch Eo Vượt 1

Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội, với diện tích khoảng 15,2ha.

Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 được quy hoạch gồm khu dịch vụ như thalasso spa, vui chơi giải trí, hồ bơi, nhà hàng và khu đón tiếp; khách sạn khoảng 93 phòng; khu biệt thự du lịch khoảng 77 căn và khu điều hành.

Theo quyết định số 4217/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 152.263m2, thuộc Tổ dân phố Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, Khu kinh tế Nhơn Hội, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp tuyến đường Nhơn Hội-Nhơn Hải, phía Bắc và phía Nam giáp đất cây xanh sinh thái theo quy hoạch.

Trong tổng diện tích khu đất, đất dịch vụ chiếm khoảng 3,68ha; đất cây xanh khoảng 9,03ha; đất hạ tầng kỹ thuật hơn 500m2; đất giao thông, bãi đỗ xe khoảng 1,47ha.

Ngoài ra, khoảng 9.962m2 nằm trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện 110kV và chỉ được sử dụng để trồng cây xanh, bố trí giao thông nội bộ, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, không xây dựng công trình.

Theo phương án được phê duyệt, diện tích xây dựng tối đa của dự án khoảng 23.722m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 59.156m2. Công trình có tầng cao từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng toàn khu khoảng 15,58%, hệ số sử dụng đất khoảng 0,39 lần.

Công suất thiết kế của dự án khoảng 170 phòng/căn lưu trú, dự kiến phục vụ khoảng 300-500 khách du lịch.

Các sản phẩm, dịch vụ gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, Thalasso Spa, thể hình, tư vấn thực dưỡng, vui chơi giải trí, nhà hàng, ẩm thực và các dịch vụ, tiện ích du lịch phụ trợ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 799,059 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp theo kết quả đấu giá.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư, có cam kết về nguồn tài chính, tín dụng và phải có kinh nghiệm thực hiện ít nhất một dự án tương tự trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú hoặc công trình hỗn hợp.

Tiền đặt trước được quy định bằng 20% tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm; bước giá bằng 2% giá khởi điểm. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Dự án có thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, đặc biệt là thu gom, xử lý nước thải, chất thải theo quy chuẩn và không được xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra biển.

Ngoài phạm vi dự án có khoảng 4.643m2 tiếp giáp tuyến đường Nhơn Hội-Nhơn Hải. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư mở rộng tuyến đường để phục vụ dự án, sau đó bàn giao cho Nhà nước quản lý. Phần diện tích này không được tính vào đất kinh doanh và không thuộc diện tích đưa ra đấu giá.

Khu du lịch Eo Vượt 1 nằm gần Kỳ Co và làng chài, bãi biển Nhơn Hải - những điểm đến thu hút đông du khách tại Quy Nhơn Đông. Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển địa phương thành điểm đến du lịch cộng đồng ven biển đặc sắc của miền Trung, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và các dịch vụ du lịch hiện đại, thân thiện với môi trường./.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giảm giá vé tham quan Khu du lịch Eo Gió Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần địa ốc Star Hà Nội xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá vé tham quan phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.

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