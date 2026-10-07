Việt Nam được vinh danh tại 10 hạng mục Giải thưởng Số và AI ASOCIO 2026

Tối 6/10, tại Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 ở Indonesia, 8 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã được vinh danh tại 10 hạng mục, ghi dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Đặc biệt, 2026 là năm đầu tiên ASOCIO chính thức tổ chức hệ thống Giải thưởng AI với các hạng mục chuyên biệt, bên cạnh các giải thưởng số truyền thống. Sự thay đổi này phản ánh một chuyển dịch quan trọng của ngành công nghệ khu vực: từ số hóa và chuyển đổi số sang giai đoạn đưa AI vào hoạt động thực tế, tạo ra hiệu quả và tác động có thể đo lường đối với chính phủ, doanh nghiệp và xã hội.

Thông qua đề cử của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), các đại diện Việt Nam được vinh danh năm nay gồm cơ quan nhà nước, trường đại học và các doanh nghiệp công nghệ, với các giải pháp trải rộng từ chính phủ số, y tế, tài chính, giáo dục, an ninh mạng đến logistics, phát triển nhân lực và dịch vụ công nghệ toàn cầu.

10 giải thưởng của Việt Nam tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026:

- Bộ Tư pháp giành Giải thưởng Chính phủ số - ASOCIO Digital Government Award.

- Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Giải thưởng Phát triển Nhân tài - ASOCIO Talent Development Award.

- Công ty Cổ phần VTI giành Giải thưởng Dịch vụ Doanh nghiệp Toàn cầu - ASOCIO Global Business Service Award.

- Trung tâm An toàn thông tin VNPT (Tập đoàn VNPT) giành Giải thưởng AI trong An ninh mạng - ASOCIO AI in Cybersecurity Award.

- Công ty Cổ phần MISA giành Giải thưởng AI vì Lợi ích cộng đồng - ASOCIO AI for Public Good Award.

- Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) giành Giải thưởng AI trong Giáo dục - ASOCIO AI in Education Award.

- Tập đoàn FPT giành Giải thưởng AI trong Y tế - ASOCIO AI in Healthcare Award.

- Tập đoàn FPT giành Giải thưởng AI trong Dịch vụ Tài chính - ASOCIO AI in Financial Services Award.

- Tập đoàn FPT giành Giải thưởng AI trong Lực lượng lao động và Kỹ năng tương lai - ASOCIO AI in Workforce & Future Skills Award.

- Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog giành Giải thưởng AI trong Sản xuất/Chuỗi cung ứng - ASOCIO AI in Manufacturing / Supply Chain Award.

(Ảnh: VINASA)

Điểm đáng chú ý trong các giải thưởng của Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng, mà ở độ rộng của các lĩnh vực ứng dụng. AI đã hiện diện trong quản trị nhà nước, hỗ trợ dịch vụ công, y tế, ngân hàng - tài chính, giáo dục, an ninh mạng, logistics, quản trị nhân lực và hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ ra thị trường quốc tế. Nhiều giải pháp đã có lượng người dùng lớn, được triển khai trong môi trường thực tế và cho thấy kết quả có thể đo lường về năng suất, chi phí và chất lượng dịch vụ.

Cơ cấu 10 giải thưởng của Việt Nam tại ASOCIO năm nay cho thấy một chuyển động đáng chú ý: năng lực công nghệ Việt Nam đang từng bước dịch chuyển từ gia công và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin sang phát triển nền tảng, làm chủ giải pháp, đưa AI vào các quy trình lõi và giải quyết những bài toán có quy mô lớn.

Việc các đơn vị Việt Nam đồng thời được ghi nhận ở cả khu vực công, doanh nghiệp công nghệ và cơ sở đào tạo - nghiên cứu cũng cho thấy hệ sinh thái chuyển đổi số và AI đang phát triển ngày càng đầy đủ hơn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, nhận định: "10 giải thưởng tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước: không chỉ nói về chuyển đổi số hay AI, mà đang đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Điều đáng giá nhất là nhiều giải pháp đã được triển khai ở quy mô lớn và tạo ra hiệu quả có thể đo lường được. Đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế."

(Ảnh: VINASA)

ASOCIO là một trong những mạng lưới công nghệ thông tin lâu đời và có ảnh hưởng trong khu vực châu Á - châu Đại Dương. Việc nhiều giải pháp Việt Nam cùng được ghi nhận tại các lĩnh vực khác nhau không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh từng đơn vị, mà còn góp phần nâng cao sự hiện diện và nhận diện về năng lực công nghệ Việt Nam trong cộng đồng công nghệ khu vực.

Kết quả tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026 cũng cho thấy những định hướng lớn của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang từng bước phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn. Việc các cơ quan nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh ở 10 hạng mục, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, chính phủ số, y tế, giáo dục, tài chính và an ninh mạng, cho thấy công nghệ đang ngày càng được chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp cụ thể, tạo giá trị thực cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Đây là những kết quả bước đầu cho thấy hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị./.

9 tháng năm 2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 5,3 triệu tỷ đồng Trong tháng 9/2026, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.