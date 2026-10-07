Italy điều tra startup Trí tuệ Nhân tạo âm nhạc Mỹ chèn ép người dùng

Ngày 6/10, Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Italy (AGCM) thông báo đã mở một cuộc điều tra đối với Suno-công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ của Mỹ chuyên phát triển nền tảng tạo nhạc bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI)-do nghi ngờ doanh nghiệp này áp đặt các điều khoản hợp đồng bất công, gây mất cân bằng nghiêm trọng giữa quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng.

Theo Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Italy, các điều khoản sử dụng của Suno nhằm ràng buộc người tiêu dùng với những điều kiện trong tương lai mà họ không thể biết trước, đồng thời trao cho công ty quyền đơn phương sửa đổi hợp đồng, dịch vụ và mức phí thuê bao mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.

Đáng chú ý, cơ quan này chỉ ra rằng các quy định về bản quyền của Suno yêu cầu người dùng từ bỏ các quyền nhân thân (quyền gắn với tư cách tác giả) đối với tác phẩm-điều có thể vi phạm Luật Bản quyền của Italy.

Bên cạnh đó, Suno còn ép người dùng chấp nhận cơ chế trọng tài bắt buộc tại Mỹ, từ bỏ quyền khởi kiện tập thể và thừa nhận bang Massachusetts (Mỹ) là nơi có thẩm quyền duy nhất giải quyết các tranh chấp pháp lý.

Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Italy cho biết sẽ tổ chức tham vấn trong những tuần tới để thu thập ý kiến từ các hiệp hội người tiêu dùng, phòng thương mại và nhóm doanh nghiệp.

Theo luật pháp Italy áp dụng từ năm 2023, các tòa án có thẩm quyền phạt tiền lên tới 10 triệu euro (khoảng 11 triệu USD) nếu xác định doanh nghiệp cố tình áp đặt các điều khoản lạm dụng đối với người tiêu dùng.

Suno hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó, startup này cũng đã bị các "ông lớn" ngành âm nhạc như Universal Music Group và Sony Music Entertainment khởi kiện tại Mỹ với cáo buộc tự ý sử dụng các bản ghi có bản quyền để huấn luyện mô hình Trí tuệ Nhân tạo./.

Trung Quốc ngăn chặn Meta mua lại công ty khởi nghiệp về AI Manus Trung Quốc ngày 28/4 đã quyết định ngăn chặn tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại công ty khởi nghiệp về AI Manus, cho thấy cạnh tranh công nghệ giữa hai cường quốc ngày càng gay gắt.

​