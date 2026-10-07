Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo phiên bản mới từ tàu ngầm hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Pháp ngày 6/10 đã phóng thử phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo M51 từ một tàu ngầm hạt nhân, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Tổng thống Emmanuel Macron.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tăng cường hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân, giữa lúc tình hình an ninh châu Âu tiếp tục căng thẳng.

Vụ phóng được thực hiện từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant. Tổng thống Macron theo dõi vụ phóng từ tàu hộ vệ đa nhiệm Auvergne ở ngoài khơi tỉnh Finistère, miền Tây nước Pháp.

Đây là lần đầu tiên ông Macron trực tiếp chứng kiến một vụ phóng tên lửa loại này kể từ khi nhậm chức Tổng thống năm 2017.

Theo Bộ Quân đội Pháp, tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và vụ thử được tiến hành “tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp.”

Tên lửa rơi xuống một khu vực được xác định trước trên Đại Tây Dương, cách bờ biển hàng trăm km.

Vụ thử cũng nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của tàu ngầm Le Vigilant sau thời gian bảo dưỡng và sửa chữa từ năm 2023-2025.

Pháp hiện có 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, trong đó luôn có một chiếc hoạt động trên biển và một chiếc khác sẵn sàng lên đường trong thời gian rất ngắn.

Phiên bản tên lửa M51.3 do tập đoàn ArianeGroup chế tạo có khả năng mang loại đầu đạn hạt nhân phóng từ biển mới nhất của Pháp.

Sau vụ phóng, Tổng thống Macron đánh giá đây là “một minh chứng mạnh mẽ về độ tin cậy” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp, đồng thời khẳng định nước này hiện “mạnh hơn.” Ông cho rằng thông điệp từ vụ thử đã được truyền đi "mạnh mẽ và rõ ràng tới tất cả những nơi cần nhận được.”

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Nga nhiều lần đề cập đến sức mạnh hạt nhân, trong khi Pháp tiếp tục tăng đầu tư cho lực lượng răn đe.

Lĩnh vực này hiện chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng hằng năm của Pháp, tương đương 6 tỷ euro. Mức chi hằng năm đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2017.

Nếu Luật Kế hoạch quân sự được thực hiện đầy đủ, Pháp sẽ đầu tư hơn 50 tỷ euro để đổi mới năng lực răn đe hạt nhân từ nay đến năm 2030.

Cuộc thử nghiệm cũng diễn ra trong bối cảnh Pháp thúc đẩy học thuyết mới nhằm đưa năng lực răn đe hạt nhân tới gần các đồng minh châu Âu hơn. Theo đó, Pháp có thể triển khai máy bay chiến đấu mang tên lửa hạt nhân và tiến hành các cuộc tập trận chung, nhằm góp phần bảo vệ những nước châu Âu cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt ở sườn phía Đông, song Paris vẫn giữ quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân của mình./.

Pháp tăng chi tiêu quốc phòng thêm 41 tỷ USD từ nay đến năm 2030 Trong những năm gần đây, Pháp đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Tháng 1/2026, Tổng thống Macron cam kết sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào cuối nhiệm kỳ so với mức khi ông lên nắm quyền năm 2017.