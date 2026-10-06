Nga: Một nữ nhân viên mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân

Theo hãng tin TASS, ngày 6/10, Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk và các thành phố Irkutsk, Shelekhov vẫn ổn định.

Thông báo được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông tại tỉnh Irkutsk được cho là mắc bệnh dịch hạch.

Rospotrebnadzor cho biết nhân viên trên được chẩn đoán viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan này đã triển khai các biện pháp phòng ngừa và tiến hành xét nghiệm mở rộng các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Kết quả không phát hiện vi sinh vật liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh nhân.

Theo Rospotrebnadzor, các biện pháp y tế dự phòng và theo dõi những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đang được hoàn tất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp.

Cùng ngày 6/10, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ trường hợp trên ở mức thấp. Hiện tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định và theo dõi, và cho đến nay chưa ai có biểu hiện bệnh.

Trước những thông tin chưa được xác nhận về khả năng xuất hiện bệnh dịch hạch hoặc một bệnh truyền nhiễm khác tại Irkutsk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khuyến cáo người dân và truyền thông tin tưởng vào các thông báo chính thức từ cơ quan y tế thay vì căn cứ vào các tin đồn vô căn cứ./.

Cách phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa lũ Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, người dân cần lựa chọn thực phẩm, chế biến thực phẩm an toàn, ăn thức ăn nấu chín, nước đun sôi; không sử dụng gia súc gia cầm chết làm thức ăn, chế biến thực phẩm.

​