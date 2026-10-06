Tấn công bằng dao gây thương vong tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 6/10, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại trường trung học ở quận Basaksehir, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 7 học sinh bị thương, trong đó có 3 em trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự việc.

Vụ việc trên tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh học đường tại Thổ Nhĩ Kỳ khi chuỗi vụ bạo lực nghiêm trọng liên tiếp xảy ra thời gian gần đây.

Tháng Tư vừa qua, một học sinh 14 tuổi nổ súng tại trường trung học ở tỉnh Kahramanmaras khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Chỉ một ngày trước đó, một vụ xả súng trường học khác ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến 16 người thương vong.

Trước đó một tháng, một học sinh 17 tuổi dùng dao đâm 2 giáo viên và 1 bạn học tại quận Cekmekoy (Istanbul), làm một cô giáo tử vong sau đó tại bệnh viện./.

Mexico: Tấn công bằng dao gây thương vong tại trường học ở bang Coahuila Công tố viên bang Coahuila Federico Fernández cho biết hai đối tượng đã đột nhập vào trường, tấn công các nhân viên nhà trường trước khi nhằm vào học sinh.

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