Cà Mau: Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con cô giáo

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết chiều nay, 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Chí Công (sinh năm 1986, ngụ Ấp 3, xã Năm Căn) để điều tra về hành vi “Giết người.”



Theo kết quả ban đầu xác minh vụ việc, Trần Chí Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H (sinh năm 1987) cùng 3 người con riêng của chị H từ năm 2022. Do phát sinh mâu thuẫn tình cảm, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị H. và các con.



Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, cháu V.N.T.K (sinh năm 2020) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. và cháu V.N.B.C (sinh năm 2015) bị thương, đang được cấp cứu, điều trị.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người.”



Cũng theo cơ quan công an điều tra công an tỉnh Cà Mau, đối tượng Trần Chí Công không có tiền án, tiền sự và không sử dụng ma túy. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đối tượng không kiểm soát được hành vi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng./.



Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ cùng kết quả giám định, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ bản chất vụ việc buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

​