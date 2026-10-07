Thông tin chính thức về vụ cháy mô hình Tháp Ngọc ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ cháy tại Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 7/10, Ủy ban Nhân dân phường Phố Hiến khẳng định đây là mô hình Tháp Ngọc được triển khai lấy ý kiến nhân dân, thực chất là công trình trang trí tạm thời.

Sự cố cháy xảy ra trong quá trình tháo dỡ, hoàn toàn không phải cháy công trình kiến trúc kiên cố như một số thông tin chưa chính xác.

Cụ thể, vào chiều 7/10, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, đã xảy ra sự cố cháy một phần mô hình trang trí Tháp Ngọc trong quá trình tháo dỡ. Nhờ được lực lượng tại chỗ và nhân dân phát hiện, xử lý kịp thời, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phố Hiến cho biết, mô hình Tháp Ngọc tại khu vực Hồ Bán Nguyệt được dựng lên bằng vật liệu nhẹ khoảng 1 năm trước nhằm xin ý kiến nhân dân. Đây là công trình trang trí cảnh quan tạm thời. Mô hình này đang được tiến hành tháo dỡ để thực hiện phương án thay thế, chỉnh trang cảnh quan đô thị theo kế hoạch.

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân phường Phố Hiến, nguyên nhân vụ cháy mô hình Tháp Ngọc là do trong quá trình tháo dỡ, sơ suất của đơn vị thi công đã khiến nguồn lửa tiếp xúc với vật liệu dễ cháy, dẫn đến phát sinh ngọn lửa và cháy cục bộ trong phạm vi công trường. Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã triển khai khẩn cấp biện pháp khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, tuyệt đối không để cháy lan.

Do Hồ Bán Nguyệt là địa điểm tham quan quen thuộc của đông đảo người dân và du khách, hình ảnh vụ việc đã nhanh chóng xuất hiện trên một số trang mạng xã hội. Việc thông tin chưa đầy đủ ban đầu có thể gây hiểu nhầm về quy mô và tính chất vụ việc. Qua xác minh, các cơ quan chức năng khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần trong quá trình tháo dỡ công trình tạm./.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đối thoại với người dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân với sự phát triển của từng địa phương, cũng như sự phát triển chung của tỉnh.