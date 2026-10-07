Yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát tại Nghệ An

Ngày 7/10, qua kiểm tra thực tế tại bến của 9 mỏ khai thác cát dọc sông Lam thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã yêu cầu 9 mỏ kể trên tạm dừng hoạt động bởi hệ thống camera giám sát chưa đáp ứng việc giám sát và kết nối dữ liệu theo quy định.

Cụ thể, qua kiểm tra thực tế, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại bến. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân; chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra, vào bến.

Trong khi yêu cầu việc lắp đặt camera, trạm cân tại các bến của mỏ cát phải được thực hiện thống nhất, bảo đảm kiểm soát toàn bộ quá trình phương tiện ra, vào và khối lượng khoáng sản vận chuyển.

Mỗi mỏ phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn kết nối dữ liệu về cơ quan thuế và bố trí tối thiểu 3 camera, gồm camera giám sát tổng thể xe vào, xe ra và khu vực trạm cân.

Chỉ đạo tại thực địa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu 9 mỏ cát tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo yêu cầu đề ra. Sau khi cơ quan có thẩm quyền và địa phương kiểm tra nếu đáp ứng được quy định mới hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, mỏ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các mỏ niêm yết giá công khai, ở vị trí thuận lợi để quan sát; tập trung ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình.

Đối với các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Lực lượng Công an xã tiếp tục kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống giám sát không kết nối được. Công tác quản lý các mỏ phải được đưa vào nội dung giao ban hằng tuần để Công an xã báo cáo lãnh đạo địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định.

Qua kiểm tra và lắng nghe đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục nâng công suất, giảm thời gian khai thác theo hướng linh hoạt, tránh máy móc, có thể thực hiện song song các nội dung trên cơ sở hồ sơ và điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Các sở, ngành cũng phải rà soát giá thành khai thác, chi phí bốc xếp và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp. Qua đó nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định./.

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