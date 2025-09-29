Lĩnh án 8 năm tù vì hành vi thâu tóm mỏ cát bằng bạo lực

Chiều 29/9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Chiến Thắng (Sinh năm 1974, trú thành phố Hải Phòng), Nguyễn Phi Hùng (Sinh năm 1987, trú thành phố Đà Nẵng), Trần Ngọc Anh (Sinh năm 1967, trú thành phố Hà Nội) và Phạm Văn Việt (Sinh năm 1985, trú thành phố Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc Anh còn bị xét xử thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Pha Lê Quảng Nam được cấp phép khai thác cát tại huyện Đại Lộc (nay thuộc thành phố Đà Nẵng). Dù chỉ còn sở hữu 7% vốn góp, nhưng Phạm Chiến Thắng vẫn tìm cách thao túng công ty. Đầu năm 2022, Thắng đưa nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự vào mỏ, chiếm lợi nhuận, đe dọa các thành viên khác.

Tháng 7/2023, theo kế hoạch của Thắng, các đối tượng Nguyễn La Duy và Phạm Văn Việt phục kích, dùng dao tấn công ông Nguyễn Đạt Hận – Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Pha Lê, gây thương tích 50%.

Sau sự việc, Thắng được bầu thay thế ông Hận, thâu tóm quyền điều hành doanh nghiệp. Không dừng lại, nhóm của Thắng còn tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái luật để chiếm toàn bộ quyền khai thác mỏ cát. Khi bắt giữ Trần Ngọc Anh, công an phát hiện đối tượng còn tàng trữ hơn 40g ma túy tổng hợp.

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Chiến Thắng 8 năm tù, Phạm Văn Việt 7 năm tù, Nguyễn Phi Hùng 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Trần Ngọc Anh nhận tổng cộng 18 năm tù cho cả hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bản án được xem là lời cảnh tỉnh đối với những thủ đoạn dùng bạo lực, gian dối để thao túng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật trong việc bảo vệ an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh./.