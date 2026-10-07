Tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn đạt khoảng 60%

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 10, khối lượng thi công thuộc gói xây lắp 1 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn qua địa phận tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 60%.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm 2026.

Tại công trường, hàng loạt máy móc, phương tiện và nhân lực được huy động, hoạt động liên tục trên tuyến. Hiện, tính riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các nhà thầu đang huy động 50 mũi thi công, gồm 32 mũi thi công phần đường, 13 mũi thi công cầu và 5 mũi thi công hệ thống điều hành giao thông. Tổng số máy móc, thiết bị được huy động là 195 xe, máy các loại. Tổng số nhân sự trên công trường gần 390 người.

Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công, tập trung hoàn thiện móng, mặt đường, các hạng mục cầu, thoát nước trên tuyến, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trên địa bàn Quảng Trị, các tuyến chính cơ bản đã được bàn giao mặt bằng phục vụ thi công từ giai đoạn 1. Tuy nhiên, khu vực đường quay đầu xe và nhà điều hành tại nút giao Quốc lộ 15D thuộc xã Diên Sanh vẫn còn vướng mắc. Hiện, địa phương đang khẩn trương tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh vận động người dân, giải quyết những vướng mắc còn tồn tại.

Theo ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn, để đảm bảo tiến độ hoàn thành của Dự án, Ban quản lý cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xã Diên Sanh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng triển khai.

Để đảm bảo tiến độ thi công, chủ đầu tư cũng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, nhất là những đơn vị có tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, tập trung rà soát xác định khối lượng còn lại, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị khi cần thiết và có phương án thi công phù hợp với tình hình thời tiết hiện nay trên địa bàn.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài 98,73 km, đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Huế; trong đó, đoạn qua Quảng Trị dài hơn 36 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026./.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua thành phố Huế Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến đầu tháng 8/2026, tuyến chính cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua thành phố Huế cơ bản đã đủ mặt bằng để thi công, với 53,51/59,1ha, đạt khoảng 90,5%.