Ngập kéo dài do mưa lớn ở phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Cơn mưa lớn bắt đầu khoảng 17 giờ ngày 7/10, đúng thời điểm tan tầm, khiến nhiều tuyến đường tại khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh ngập nhanh, giao thông ùn ứ.

Đến khoảng 20 giờ, dù mưa đã giảm nhưng nhiều đoạn đường vẫn ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng việc đi lại, kinh doanh của người dân.

Tại khu vực các phường thuộc địa bàn quận Gò Vấp cũ, mưa lớn gây ngập trên nhiều tuyến đường như Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội), Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh, khu vực chợ Tân Sơn Nhất (phường Hạnh Thông), Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây)…

Từ khoảng 17 giờ 30 phút, đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ Phan Văn Trị đến cầu Bình Lợi, xảy ra ùn ứ kéo dài. Tại đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn trước Bệnh viện Quân y 175, nước dâng trên mặt đường khiến các phương tiện phải di chuyển chậm; một số xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố được bố trí điều tiết tại một số khu vực, góp phần hạn chế ùn tắc kéo dài. Tại khu vực cầu Sài Gòn, đến khoảng 19 giờ giao thông vẫn tương đối ổn định, dù lượng phương tiện từ trung tâm Thành phố hướng về khu vực Thủ Đức cũ đông. Hai đầu cầu có hệ thống loa cảnh báo người dân chú ý đường trơn, giảm tốc độ khi trời mưa.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN đến 20 giờ ngày 7/10, tại đường Phan Văn Trị, Phan Huy Ích, mưa đã giảm nhưng nước vẫn ngập trên nhiều đoạn. Một số khu vực nước rút chậm, người dân phải di chuyển qua những đoạn ngập kéo dài. Hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân, hàng quán ven đường bị ảnh hưởng.

Tại một quán ăn trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), chị Tạ Thị Hoa cho biết: “Thường vào giờ này quán khá đông khách, nhưng do mưa lớn, đường ngập, lượng khách giảm rõ rệt. Mưa đúng giờ mọi người tan làm nên khách ngại ra đường. Nước ngập trước cửa quán, từ chiều đến tối gần như không có khách, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều món ăn nhưng bán không được bao nhiêu.”

Trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), tình trạng ngập diễn ra trên đoạn dài, nước tràn vào một số nhà dân ven đường.

Bà Mai Thị Đông ở sát đường Phan Văn Trị, vừa dùng dụng cụ gạt nước từ trong nhà ra vỉa hè cho biết: “Nước đã rút bớt so với thời điểm mưa lớn, song việc ngập kéo dài khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Tôi ở đây cũng mười mấy năm rồi nhưng lâu lắm khu vực này mới ngập như hôm nay. Nước tràn vào nhà, gia đình phải liên tục dọn dẹp, gạt nước ra ngoài. Mưa đã giảm nhưng nước rút khá chậm.”

Cũng tại khu vực đường Phan Văn Trị, cùng thời điểm mưa lớn và ngập nước, một đoạn dài trên tuyến đường xảy ra mất điện. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, điện vẫn chưa được khôi phục.

Tại các tuyến Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh (phường Hạnh Thông), lượng phương tiện đông trong thời điểm tan tầm cộng với mưa lớn và mặt đường ngập khiến việc đi lại khó khăn. Người dân phải mặc áo mưa, di chuyển chậm, nhiều phương tiện chủ động dừng tại các khu vực an toàn để chờ nước rút.

Anh Nguyễn Văn Quang ở phường Thủ Đức, cho biết: “Mưa to, đường ngập làm xe tôi bị chết máy, đành trú tạm bên đường chờ mưa ngớt rồi tìm quán sửa xe rồi về luôn vậy.”

Mưa lớn cũng xuất hiện tại nhiều khu vực trung tâm Thành phố như Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi (phường Sài Gòn), Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa),... Một số tuyến đường xảy ra ùn ứ cục bộ trong thời gian mưa lớn, song giao thông cơ bản được duy trì nhờ lực lượng chức năng điều tiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 7/10 và ngày 8/10 nhiều mây, có mưa vừa; nhiệt độ khoảng 25-33 độ C.

Ngày 9/10, khu vực Thành phố tiếp tục nhiều mây, có khả năng có mưa; từ ngày 10/10, mưa rào và dông xuất hiện trở lại, sau đó những ngày tiếp theo tiếp tục có mưa rào, dông.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh và tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp./.

Từ tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực Huế đến Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 500mm Từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.