Thời tiết ngày 8/10: Tiếp tục có mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 8/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm; từ ngày 9/10, mưa lớn giảm dần.

Từ ngày 8/10 đến đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ). Ngoài ra, ngày và đêm 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trên biển, ngày và đêm 8/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 2-4m.

Từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2-3 m, hướng sóng Đông Bắc.

Đêm 8/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 1,5-2,5 m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 8/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông; đêm 08/10, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực: Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, gồm Thanh Hóa và Nghệ An, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng thành phố Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 30-32 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, gồm thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C./.

Từ tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực Huế đến Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 500mm Từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.