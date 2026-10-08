Thông tin kết quả phân tích vụ cá chết bất thường tại bờ biển Hà Tĩnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo kết quả phân tích mẫu cá và mẫu nước sau hiện tượng cá nuôi lồng chết tại phường Vũng Áng và thủy sản tự nhiên chết tại một số khu vực ven biển.

Kết quả phân tích cho thấy môi trường nước biển đạt chuẩn, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (virus, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.

Ngày 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương lấy 4 mẫu nước biển tại khu vực Thiên Cầm và phường Vũng Áng.

Kết quả phân tích cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Đối với mẫu bệnh phẩm, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã gửi các mẫu cá nuôi và cá tự nhiên tới Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc để xét nghiệm.

Kết quả ghi nhận: Tại khu vực nuôi lồng bè phường Vũng Áng: 2/2 mẫu cá giò (cá bớp) dương tính với virus RSIV và 1/2 mẫu phát hiện trùng bánh xe (Trichodina sp.).

Tuy nhiên, do số lượng mẫu phân tích hạn chế và thiếu thông tin diễn biến môi trường tại thời điểm cá chết, kết quả này chưa đủ cơ sở khẳng định RSIV là nguyên nhân trực tiếp.

Tại khu vực biển Thiên Cầm: Phát hiện nhóm vi khuẩn Vibrio spp. (gồm các loài V. parahaemolyticus, V. fluvialis và V. alginolyticus) ở 3/6 mẫu cá bơn và 3/5 mẫu cá mỏ neo.

Đây là nhóm vi khuẩn phổ biến trong môi trường biển, có khả năng gây bệnh cơ hội khi sức khỏe vật chủ suy giảm. Việc phát hiện vi khuẩn này cũng chưa đủ cơ sở khẳng định là nguyên nhân trực tiếp gây chết thủy sản tự nhiên.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh khuyến cáo người nuôi cá tại phường Vũng Áng và các khu vực lồng bè tăng cường theo dõi sức khỏe đàn cá, điều chỉnh lượng thức ăn, bổ sung vitamin, khoáng chất nâng cao sức đề kháng.

Đồng thời, hộ nuôi cần chú ý vệ sinh lồng lưới, kịp thời thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, không vứt ra môi trường và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Sở cũng đề nghị các địa phương ven biển tiếp tục tăng cường công tác giám sát khu vực nuôi trồng và khu vực ven bờ để kịp thời có biện pháp xử lý khi phát sinh sự cố./.

Tìm nguyên nhân cá nuôi lồng, bè chết trôi vào bờ biển Hà Tĩnh Thời điểm kiểm tra, quan sát một số mẫu thủy sản chết trên bãi biển chưa phát hiện các dấu hiệu, bệnh tích đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, màu nước biển không có dấu hiệu bất thường.

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