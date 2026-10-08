Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Mưa lớn trong đêm 7/10 gây sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường tại Km104+900 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

Vào đêm 7/10, trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, nước từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn khiến đất đá từ taluy phía trên tràn xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không xảy ra thương vong.

Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp với Công ty Xây dựng 886 Thành Nam, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc, đưa máy móc đến hiện trường.

Các lực lượng khẩn trương cào dọn đất đá, khơi thông mặt đường, đồng thời kiểm tra khu vực taluy có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 8 giờ 45 phút ngày 8/10, đất đá tràn xuống đường đã được thu dọn, giao thông qua khu vực được khôi phục. Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, chú ý quan sát khi lưu thông qua khu vực đèo.

Mưa lớn trong đêm cũng gây ngập tại một số khu vực trên địa bàn xã Đạ Huoai 3. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng phương tiện khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập.

Tại khu vực Đại Lào cũ (nay thuộc phường 3 Bảo Lộc), một số nhà dân bị ngập sâu; lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, nằm trên Quốc lộ 20, tuyến đường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với Đà Lạt.

Khu vực này có địa hình dốc, nhiều khúc cua và thường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn giao thông./.

Khắc phục cát tràn, sạt lở các tuyến đường vào Mũi Né sau mưa lớn Tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Thông đường dẫn ra Mũi Né thuộc phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nước kèm theo cát đỏ tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông.

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