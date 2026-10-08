Lâm Đồng: Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Ngay khi phát hiện, các thành viên trong tổ tuần tra đã kiểm tra và đếm số lượng. Ổ trứng nằm sâu trong cát, gồm 82 trứng, được xác định thuộc họ Vích có tên khoa học là Chelonia mydas. Toàn bộ số trứng sau đó được đào lên và đem về khu vực an toàn để ấp. Trong điều kiện thời tiết bình thường, trứng sẽ nở sau 45-60 ngày.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đây là lần thứ 6 trong năm rùa biển tìm về Hòn Cau đẻ trứng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy rùa biển tiếp tục lựa chọn khu vực Hòn Cau làm nơi sinh sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, rùa biển lên sinh sản tại 3 bãi của Hòn Cau gồm Bãi Nhất, Bãi Mũi Tàu và Bãi Ba Hòn với tổng cộng 6 lượt; trong đó, 3 lượt rùa đẻ tại khu vực an toàn nên trứng được giữ nguyên tại bãi. Ba lượt phải di dời trứng về khu ấp để bảo vệ với 246 trứng.

Mùa sinh sản của rùa biển thường từ tháng Năm đến tháng Mười hằng năm. Ở Hòn Cau chủ yếu là loại vích, rùa biển xanh lên đẻ trứng. Đây là các loại rùa biển nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và được coi là loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho rùa mẹ vào mùa sinh sản, nhân viên, tình nguyện viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau thường xuyên ra bãi tuần tra, canh rùa lên.

Khi rùa đẻ xong về biển, các nhân viên, tình nguyện viên sẽ lập tức di dời ổ trứng và xóa sạch dấu vết của rùa mẹ tránh cho các cá nhân mong muốn trục lợi từ rùa biển lần theo dấu vết của chúng.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau nằm cách đất liền khoảng 10km, là một trong 16 khu bảo tồn biển có ý nghĩa đặc biệt với môi trường biển Việt Nam. Toàn bộ diện tích của khu bảo tồn rộng khoảng 12.500 ha, bao gồm cả diện tích đảo cùng vành đai bảo vệ và các vùng lõi, vùng đệm, vùng phục hồi sinh thái.

Đây là khu bảo tồn có hệ sinh thái đa dạng gồm rạn san hô, thảm cỏ biển và cũng là nơi sinh sống, bãi đẻ của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng. Trong số đó, rùa biển là loại động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Những năm qua, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn biển, bảo vệ rùa biển thông qua việc tạo cơ hội cho người dân tham gia công tác tuần tra, bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ trên đảo, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã kêu gọi tình nguyện viên đến đảo cùng tham gia hoạt động, bảo vệ thành công rất nhiều ổ trứng rùa, ấp nở, thả về biển hàng nghìn cá thể rùa con./.

Lâm Đồng: Rùa biển quý hiếm trở lại đẻ trứng ở Khu bảo tồn biển Hòn Cau Lực lượng tuần tra Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện một cá thể thuộc họ Vích (tên khoa học Chelonia mydas) quý hiếm lên bãi Ba Hòn đẻ 101 trứng, toàn bộ số trứng đã được di dời an toàn về khu ấp nở.

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