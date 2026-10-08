Xã hội

Thu nhập bình quân của người lao động quý 3 tăng lên 9,2 triệu đồng mỗi tháng

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2026 đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2026 đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thu nhập bình quân #người lao động
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