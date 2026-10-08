Thu nhập bình quân của người lao động quý 3 tăng lên 9,2 triệu đồng mỗi tháng

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2026 đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước./.
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2026 đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2026 đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước./.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 3/2026 đạt 30,4%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết dự kiến trong năm 2027 sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy, diễn ra vào các ngày cuối tuần, tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Giải quyết các vấn đề đời thường chính là cách Hà Nội tháo những “nút thắt” đã tích tụ nhiều năm, nâng chất lượng sống, nâng hiệu quả quản trị, tạo nền tảng để phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Thông đường dẫn ra Mũi Né thuộc phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nước kèm theo cát đỏ tràn xuống mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông.
Thanh Hóa đề nghị các địa phương đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt cao tốc, tạo điều kiện để người dân ổn định chỗ ở, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.
Việc giải quyết điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực, chuyển đổi số là điều kiện để Cần Thơ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL.
Những tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để Cao Bằng củng cố các động lực tăng trưởng, tháo gỡ các nút thắt và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.
Hội nghị quốc tế tại Hà Nội diễn ra ngày 8-9/10/2026 bàn về hợp tác giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong ngành giáo dục.
Từ sáng 8/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.
Vụ cháy tại Hà Nội thiêu rụi cơ sở sửa xe, khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân.
Tối 7/10, xảy ra vụ cháy lớn tại một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rất lớn và thiêu rụi hàng hóa trong cửa hàng.
Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người.”
Đạo diễn Trà Nguyễn bày tỏ vinh dự khi tiếng nói của những người thực hành nghệ thuật cá nhân từ Việt Nam được ghi nhận tại một diễn đàn thảo luận mang tầm vóc khu vực về tương lai ngành nghệ thuật.
Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó tập trung mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng kết nối hàng không, nâng chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.
Theo dự báo, diễn biến mưa trong những ngày tới tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo còn phức tạp, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh và tình trạng ngập úng cục bộ.
Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cho rằng, cộng đồng bà con gốc Việt ở Campuchia đã hình thành từ lâu đời, có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.
Sự cố cháy xảy ra tại mô hình Tháp Ngọc ở Hồ Bán Nguyệt, phường Phố Hiến xảy ra trong quá trình tháo dỡ, được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo đại diện VAMED, mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.
Cao Bằng triển khai kích cầu du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và Cuộc thi Clip “Non nước Cao Bằng” nhằm nâng chất lượng dịch vụ, kích thích nhu cầu du lịch, phát huy sức sáng tạo cộng đồng.
Những thực khách Nam Phi, những người trước đây vốn chỉ biết tới Việt Nam qua cuộc chiến tranh giành độc lập đã dần hiểu và đem lòng yêu mến nền văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam.
Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công, tập trung hoàn thiện móng, mặt đường, các hạng mục cầu, thoát nước trên tuyến, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã yêu cầu 9 mỏ cát tạm dừng hoạt động bởi hệ thống camera giám sát chưa đáp ứng việc giám sát và kết nối dữ liệu theo quy định.
Theo kế hoạch do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa và nhiều bệnh viện chuyên khoa đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực điều trị.
Cá chết xảy ra ở hầu hết hộ nuôi cá chim trong vùng nuôi thủy sản Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Cá đã nuôi từ khoảng 5 tháng trở lên, trọng lượng từ 0,45 kg/con, bị ảnh hưởng nhiều hơn cá nhỏ.
Hai cựu Viện trưởng và nhiều bị cáo bị tuyên án tù nặng về các tội danh liên quan đến ma túy, hối lộ và lừa đảo trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Đồng Nai đã thu hồi diện tích đất hơn 11.628m2 (gồm lô A với diện tích 7.696m2 và khu khách sạn 5 sao với diện tích 3.932m2) tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai của Công ty TNHH Berjaya - D2D.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội liên tục nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử của đội ngũ nhân viên nhằm xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt văn minh, thân thiện.
Khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều loại đất, tài sản và quyền lợi của người dân, đòi hỏi địa phương vừa bảo đảm tiến độ, vừa xử lý thấu đáo những vấn đề phát sinh.
Trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, Hà Nội sẽ thực hiện cấm nhiều loại xe ôtô lưu thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10 đến 10/11/2026.
Từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.