Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2027

Hôm nay, 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2027. Theo đó, trong năm 2027, kỳ thi TSA dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi, diễn ra vào các ngày cuối tuần.

Đợt 1 diễn ra ngày 16-17/1/2027; ngày đăng ký từ 5-15/12/2026. Đợt 2 diễn ra ngày thi 20-21/3/2027; ngày đăng ký từ 5-15/2/2027. Đợt 3 diễn ra ngày 22-23/5/2027; ngày đăng ký từ 5-15/4/2027.

Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn

Mỗi đợt sẽ có từ 3 đến 4 kíp thi tại 11 tỉnh thành phố, bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của bài thi đánh giá tư duy, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA".

Ở mỗi phần thi, cuốn cẩm nang trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án. Cẩm nang cũng có nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi. Đi kèm sách là 3 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 3 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả của 3 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có được kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook-free/2082/0/1. Đối với bản in, thí sinh có thể đặt mua online trên hệ thống hoặc trực tiếp tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội./.

Thí sinh Hải Phòng tiếp tục trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 3 Thủ khoa của đợt 3 kỳ thi Đánh giá tư duy năm nay đến từ Trường Trung học phổ thông Ninh Giang, Hải Phòng. Trước đó, một thí sinh Hải Phòng cũng là thủ khoa đợt 2 kỳ thi này.

​