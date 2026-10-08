Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu Mỹ (tương đương 0,38%) xuống 100,20 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,16 USD (1,3%) xuống 88,28 USD/thùng.

Theo IEA, việc hoàn tất các đợt giải phóng dự trữ đã công bố trước đó càng sớm càng tốt có thể cung cấp thêm khoảng 100 triệu thùng cho thị trường, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang chịu sức ép từ cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không hẳn là một đợt can thiệp mới hoàn toàn với quy mô lớn như vậy. Trong khi đó, truyền thông Pháp đưa tin nước này sẽ “giải phóng” 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược.

Tại Mỹ, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 3,2 triệu thùng xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/10. Con số này trái ngược với mức dự báo tăng 1,7 triệu thùng của các nhà phân tích.

Dù giá dầu giảm trong phiên này, song đà giảm đã bị hạn chế bởi những lo ngại của thị trường về rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Yếu tố đáng chú ý nhất hiện nay là diễn biến của một cơn bão đang hình thành ở Vịnh Mexico và có khả năng đổ bộ vào các cơ sở dầu khí của Mỹ. Vịnh Mexico hiện chiếm khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của nước này. Hãng tư vấn Earth Science Associates ước tính sản lượng dầu bị ảnh hưởng trong suốt thời gian bão đổ bộ có thể lên tới 11,2 triệu thùng.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cũng là những nguyên nhân khiến nguồn cung nhiên liệu thắt chặt, qua đó hỗ trợ giá dầu./.

EIA nâng dự báo giá dầu giữa lúc nguồn cung toàn cầu thắt chặt Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung diesel đặc biệt eo hẹp đang thúc đẩy nhu cầu dầu thô, khi các nhà máy lọc dầu tìm cách tối đa hóa sản lượng diesel.