Giá vàng thế giới lùi về mức thấp nhất 2 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.

Vào lúc 1 giờ 12 phút sáng 8/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.113,89 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 1,1%, chốt phiên ở mức 4.140,70 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Về chính sách tiền tệ, thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, có 85% khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Nhiều quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid và Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly, đều để ngỏ khả năng cần tiếp tục thắt chặt chính sách tùy thuộc vào áp lực lạm phát. Môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản vốn không sinh lời.

Theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, thông điệp về việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Chuyên gia này dự báo giá vàng có thể lùi về ngưỡng 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi lên mức 4.400 USD/ounce vào cuối năm nay, với lực đỡ chính đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo dữ liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã tăng cường mua vàng trong tháng 9/2026, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống 59,86 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3,9% xuống 1.635,04 USD/ounce, trong khi giá palladium mất 4%, lùi về mức 1.125,70 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 7/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (7/10) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.