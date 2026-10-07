Cà Mau tăng tốc trong quý 4, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Cà Mau tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt mức khá cao.

Từ thủy sản, công nghiệp chế biến, xuất khẩu đến du lịch và thu ngân sách đều ghi nhận những tín hiệu khả quan, tạo dư địa để tỉnh tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%.

Nhiều động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt hơn 971.000 tấn, bằng 72,7% kế hoạch và tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm tăng 9,7%, tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của khu vực kinh tế nông nghiệp và xuất khẩu của địa phương.

Đáng chú ý, tăng trưởng của Cà Mau không chỉ dựa vào khu vực nông nghiệp. Công nghiệp và thương mại-dịch vụ đang có sự bứt phá rõ nét. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,7%, trong khi sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng khi kim ngạch ước đạt gần 2,1 tỷ USD, tương đương gần 75% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sự phục hồi và mở rộng của các ngành sản xuất, chế biến có thế mạnh, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Các sản phẩm từ tôm Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Du lịch là một điểm sáng khác. Sau sáp nhập, Cà Mau đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn, qua đó gia tăng sức hút đối với du khách. Trong 9 tháng, tỉnh đón hơn 7,2 triệu lượt khách, đạt 83,7% kế hoạch năm và tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 7.637 tỷ đồng.

Thu ngân sách vượt kịch bản

Một yếu tố đáng chú ý khác trong bức tranh kinh tế 9 tháng là kết quả thu ngân sách Nhà nước. Tổng thu đạt 9.933 tỷ đồng, bằng 87% dự toán năm và tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo cơ quan Thuế tỉnh Cà Mau, một số nguồn thu có mức tăng trưởng nổi bật. Khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương quản lý đóng góp hơn 760 tỷ đồng, đạt trên 99,2% dự toán. Riêng cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau tiếp tục giữ vai trò là nguồn thu quan trọng khi nộp ngân sách gần 660 tỷ đồng, vượt 9,5% dự toán năm và tăng tới 55% so với cùng kỳ.

Các khoản thu liên quan đến bất động sản và lệ phí cũng đạt từ 83-86% dự toán, góp phần đưa tổng thu ngân sách vượt tiến độ dự kiến.

Tuy nhiên, đằng sau kết quả tích cực này vẫn còn những vấn đề cần được xử lý để bảo đảm tính bền vững của nguồn thu. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh mới đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, bằng 66% dự toán. Trong khi đó, thu từ thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu chỉ đạt 261 tỷ đồng, tương đương 50,2% dự toán và giảm 35,4% so với cùng kỳ do tác động của chính sách giảm thuế.

Điều này đặt ra áp lực không nhỏ đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong quý 4, nhất là khi Cà Mau đặt mục tiêu thu vượt 11.132 tỷ đồng trong năm nay.

Tập trung cho chặng nước rút

Theo Phó Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau Châu Vĩnh Thuận, trong quý 4, ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác tốt hơn các nguồn thu còn dư địa. Trọng tâm là rà soát tiến độ từng nguồn thu, từng địa bàn; đẩy nhanh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; tăng cường thu hồi nợ đọng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, công tác chống thất thu tiếp tục được tăng cường ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ngành Thuế đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi và mở rộng hoạt động.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cả năm được đặt ở mức trên 10%, dư địa tăng trưởng của Cà Mau trong quý cuối năm vẫn còn nhưng đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và khả năng huy động nguồn lực.

Việc duy trì đà tăng của thủy sản và công nghiệp chế biến, khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu, phát huy dư địa từ du lịch, đồng thời bảo đảm tiến độ thu ngân sách sẽ là những yếu tố quyết định khả năng Cà Mau hoàn thành các mục tiêu năm 2026./.

Cà Mau khơi thông nguồn lực, tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng 10% GRDP quý 2/2026 tăng 7,12%, trong khi mục tiêu cả năm từ 10% trở lên, Cà Mau đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, mặt bằng, vật liệu và sản xuất để tạo thêm động lực tăng trưởng.