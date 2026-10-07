Chứng khoán châu Á giảm điểm trước những diễn biến mới tại Trung Đông

Các thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên 7/10, dù thị trường Mỹ phiên trước chạm mức cao mới, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,9% xuống 70.035,71 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 24.130,50 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,98% xuống 6.803,9 điểm.

Tại thị trường Mỹ phiên 6/10, chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 thiết lập các mức cao kỷ lục mới, khi làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo quay trở lại, đưa tập đoàn sản xuất chip Nvidia tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 6.000 tỷ USD.

Niềm tin thị trường đã được củng cố trong tuần này khi hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông, ngoại trừ Iran, đang dần phục hồi về mức trước khi xảy ra xung đột.

Điều này đã giúp đẩy giá dầu Brent xuống dưới mức 100 USD/thùng và dầu thô WTI xuống dưới 90 USD/thùng, nhờ đó làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và tạo dư địa để các ngân hàng trung ương trì hoãn việc tăng lãi suất.

Tuy nhiên, giá của cả hai loại dầu này đã bật tăng trở lại vào ngày 6/10, khi có số liệu cho thấy Iran gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng.

Trong khi đó, các quan chức hàng đầu trong ngành dầu khí cảnh báo kho dự trữ toàn cầu đang ở mức thấp, đồng nghĩa với việc khả năng ứng phó của các chính phủ trước tác động của cuộc khủng hoảng đang suy giảm.

Trong ngày 7/10, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 9/2026. Tài liệu này sẽ được giới quan sát theo dõi sát sao để tìm kiếm các dấu hiệu về khả năng thay đổi lãi suất trong những tháng tới.

Giới giao dịch đã hạ dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này xuống còn 19%, giảm từ mức khoảng 50% một tuần trước đó.

Kết thúc phiên này, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 5,69 điểm (0,32%) xuống 1.753,39 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 5,71 điểm (2,15%) xuống 259,82 điểm./.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp sức ép từ giá dầu Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 6/10, có lúc chạm 7.844,52 điểm, vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13/8 là 7.830 điểm.