Cổ phiếu phân hóa mạnh, khối ngoại bán ròng hơn 922 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán phiên 7/10 tiếp tục phân hóa mạnh khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi lực cầu tại một số mã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương ứng 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. Áp lực cung xuất hiện ngay đầu phiên cùng sắc đỏ tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index liên tục trượt điểm, có thời điểm lùi sát mốc 1.740 điểm trong phiên sáng. Vùng 1.740-1.750 điểm được kiểm tra nhiều lần khi chỉ số giằng co và có lúc giảm hơn 15 điểm.

Phần lớn cổ phiếu trong rổ VN30 điều chỉnh, khiến sắc đỏ lan sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng như GVR, MWG và MSN khi thu hút lực cầu và duy trì đà tăng.

Lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index hồi phục, với sự đóng góp của một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá mạnh, dù chỉ số vẫn kết phiên trong sắc đỏ.

Rổ VN30 có 11 mã tăng và 19 mã giảm, tích cực hơn so với phiên sáng khi khoảng 4 mã chuyển từ giảm sang tăng.

SSB có thời điểm tăng kịch biên độ trong phiên chiều, duy trì sắc tím trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều trước khi điều chỉnh và chốt phiên tăng 2,38%. GVR tăng 3,66%, trong khi VIB, MWG và BSR đều tăng hơn 2%.

Nhóm cổ phiếu nhà Masan tiếp tục là điểm sáng. MSN tăng 4,44%, dẫn đầu thị trường về thanh khoản với giá trị giao dịch hơn 1.100 tỷ đồng. Trong rổ VN30, MCH tăng 1,21%; trên UPCoM, MSR tăng 7,62%, lên 65.000 đồng/cổ phiếu. Ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng 2,53%, FRT tăng 3,79% và HUT tăng 4,20%, trong khi PNJ giảm 6,20%. Tại nhóm tiêu dùng thiết yếu, ngoài MSN và MCH, BAF tăng 1,12%, còn VNM giảm 0,68%.

Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận MSR tăng mạnh nhất với 7,62%, bên cạnh GVR tăng 3,66% và DCM tăng 1,48%. HPG giảm 0,73%.

Ở nhóm công nghiệp, GMD tăng 4,23%, VSC tăng 4,25%, HAH tăng 3,95% và CTD tăng 5,27%. Ngược lại, GEX giảm 1,31%, CII giảm 2,83% và VJC giảm 0,62%. TLG giảm 9,67%, thuộc nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường.

Nhóm năng lượng diễn biến tích cực hơn với PVT tăng 1,43% và BSR tăng 2,09%; trong khi PVD giảm 1,61%, PVS đứng giá.

Trong nhóm bất động sản, áp lực bán tiếp tục hiện diện tại nhiều cổ phiếu lớn như VIC giảm 0,86%, VHM giảm 1,45%, NVL giảm 0,96% và VRE giảm 2,31%. Ở chiều tăng, IDC tăng 5,01%, LSG tăng 1,74%.

Ở nhóm tài chính, diễn biến phân hóa rõ nét. Các cổ phiếu tăng gồm VPB tăng 0,86%, MSB tăng 1,74%, ACB tăng 0,24%, BVH tăng 0,67% và VIB tăng 2,96%.

Trong khi đó, LPB giảm 4,33%, NVB giảm hơn 3,6%, STB giảm 1,33%, SHB giảm 1,37%, TCB giảm 0,46%, MBB giảm 0,52%, VCB và CTG cùng giảm 0,17%.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán với SSI giảm 0,51%, VIX giảm 1,68%, HCM giảm 2,13%, VND giảm 1,81% và VCI giảm 1,55%. Một số cổ phiếu lớn khác như TCX và SHS giảm hơn 2%, MBS giảm hơn 1%. Trong khi đó, FPT giảm 1,16% trong nhóm công nghệ.

Dòng tiền có dấu hiệu thận trọng trở lại khi giá trị giao dịch trên HOSE giảm về khoảng 15.200 tỷ đồng, thấp hơn 22% so với phiên trước. Riêng giao dịch trong rổ VN30 giảm hơn 28%, xuống hơn 9.200 tỷ đồng.

Áp lực bán từ khối ngoại tiếp tục đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.583,51 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.506,04 tỷ đồng, qua đó bán ròng 922,53 tỷ đồng. PNJ là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với hơn 403 tỷ đồng. Cổ phiếu này có thời điểm giảm sàn nhưng sau đó thu hẹp mức giảm khi lực cầu trong nước tham gia hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra.

Ngoài PNJ, TCB bị bán ròng hơn 112 tỷ đồng, HDB bị bán ròng hơn 95 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN được khối ngoại mua ròng tích cực nhất nhưng giá trị chỉ hơn 44 tỷ đồng, bên cạnh dòng tiền giải ngân vào BSR, VIB và MCH.

Diễn biến phiên 7/10 cho thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi thanh khoản trên HOSE suy giảm và áp lực bán ròng từ khối ngoại ở mức cao. Việc VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên cho thấy lực cầu đã cải thiện, song áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là yếu tố cản trở đà hồi phục của thị trường./.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm: Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ định giá mới VN-Index tuột dốc xuống dưới mốc hỗ trợ 1.800 điểm sau chuỗi phiên giảm điểm. Trên thị trường, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế để xác định xu hướng phục hồi ngắn hạn.

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