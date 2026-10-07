Cuba cho phép cá nhân nhập khẩu hàng hóa thương mại và thu thuế bằng đồng USD

Chính phủ Cuba vừa thực hiện bước chuyển đổi kinh tế quan trọng khi chính thức cho phép cá nhân nhập khẩu hàng hóa mang tính chất thương mại và thu thuế bằng đồng USD. Quy định mới dựa trên Nghị định-Luật 132 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/10 tới.



Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, quy định cho phép người đi du lịch hoặc người nhận hàng qua đường vận chuyển khi mang theo lượng hàng vượt mức tiêu dùng cá nhân thay vì bị tịch thu như trước đây có thể làm thủ tục chính thức hóa việc nhập khẩu thương mại bằng cách nộp thuế tương ứng.

Biện pháp này thể hiện nỗ lực của Chính phủ Cuba nhằm dỡ bỏ độc quyền thương mại quốc tế của Nhà nước vốn tồn tại nhiều thập kỷ, đồng thời tạo kênh hợp pháp hóa cho mạng lưới cung ứng tư nhân và "dịch vụ xách tay" - vốn đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng hóa khan hiếm trên thị trường trong bối cảnh khủng hoảng. Dù vậy, Bộ Tài chính và Giá Cuba nhấn mạnh chính sách này nhằm điều tiết và đánh thuế dòng chảy thương mại sẵn có chứ không cấp quyền kinh doanh thương mại quốc tế toàn diện cho công dân.

Quy định mới áp dụng biểu thuế lũy tiến bằng USD cho hàng thương mại nhập khẩu qua hành lý ký gửi, cụ thể thuế suất 15% áp cho giao dịch dưới 2.000 USD, lần lượt là thuế suất 20% cho giao dịch từ 2.000 đến 4.000 USD, thuế suất 25% với giao dịch từ 4.000 đến 6.000 USD và thuế suất 30% cho phần giá trị vượt quá 6.000 USD.

Đối với hàng hóa gửi qua đường vận chuyển, mức thuế áp dụng cố định là 30%. Ngoài ra, người nhập khẩu phải nộp phí dịch vụ hải quan từ 2 đến 50 USD tùy khối lượng. Tất cả các khoản thuế và phí bắt buộc thanh toán bằng thẻ quốc tế, thẻ nội địa bằng USD hoặc tiền mặt tại các điểm ấn định ở sân bay.

Động thái này nằm trong gói 176 biện pháp được Chính phủ Cuba phê duyệt từ tháng 6 vừa qua nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khủng hoảng sâu sắc về thanh khoản và nguồn cung./.

Cuba khẳng định quyền nhập khẩu nhiên liệu Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez khẳng định, giống như mọi quốc gia khác, Cuba có quyền tuyệt đối nhập khẩu nhiên liệu từ những thị trường sẵn sàng xuất khẩu.