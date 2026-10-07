Cake by VPBank và KiotViet hợp tác cung cấp giải pháp số cho hộ kinh doanh

Ngày 7/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng số Cake by VPBank và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet chính thức ký kết hợp tác, hướng tới cung cấp hệ sinh thái giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh, từ quản lý bán hàng, nhận thanh toán, theo dõi dòng tiền đến tiếp cận nguồn vốn.

Sự hợp tác kết nối năng lực công nghệ và dữ liệu vận hành của KiotViet với nền tảng tài chính số của Cake mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính thuận tiện, an toàn và phù hợp hơn với đặc thù hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Hộ kinh doanh ngày nay ngày càng có nhu cầu quản lý tập trung nhiều hoạt động trên một nền tảng, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp với quy mô và dòng tiền thực tế của hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, một bộ phận hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn chính thức do thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ tài chính chưa chuẩn hóa hoặc phải trải qua quy trình xét duyệt kéo dài…

Thông qua hợp tác này, nhà bán hàng trên nền tảng KiotViet có thể tiếp cận các giải pháp tài chính được ngân hàng số Cake thiết kế sát với nhu cầu vận hành và dòng tiền thực tế của mình. Đây được kỳ vọng là một bước tiến trong việc đưa dịch vụ tài chính số đến gần hơn với cộng đồng hộ kinh doanh.

Theo lộ trình dự kiến, Cake sẽ cung cấp gói vay dành cho chủ hộ kinh doanh đang sử dụng KiotViet ngay trong tháng 10/2026. Khách hàng có thể đăng ký, thực hiện định danh, nhận kết quả phê duyệt và ký hợp đồng trực tuyến ngay trên nền tảng KiotViet. Gói vay tín chấp có hạn mức lên đến 300 triệu đồng, kỳ hạn lên đến 48 tháng, không yêu cầu tài sản bảo đảm.

Đặc biệt, việc đăng ký, phê duyệt và giải ngân khoản vay cho hộ kinh doanh được thực hiện 100% online trên app KiotViet chỉ trong vài phút. Với những nhu cầu vốn cấp thiết, như bổ sung hàng hóa hay chi phí phát sinh đột xuất, việc rút ngắn thời gian xử lý từ vài ngày xuống vài phút tạo ra khác biệt đáng kể.

Bên cạnh giải pháp vay vốn, hai bên dự kiến tiếp tục kết nối các giải pháp thanh toán dành cho hộ kinh doanh, bao gồm tài khoản, QR Payment và SoftPOS trong thời gian tới. Qua đó, mục tiêu dài hạn là hình thành một hành trình liền mạch, giúp chủ hộ kinh doanh có thể quản lý hoạt động bán hàng, nhận thanh toán, theo dõi dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn trên một nền tảng, hạn chế các thao tác đối chiếu sổ sách, thu chi và cung cấp chứng từ phức tạp.

Cake sẽ có mặt ngay trong nhịp bán hàng hằng ngày của hàng trăm nghìn hộ kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc KiotViet cho biết: “KiotViet luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh bằng những giải pháp đơn giản, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả thực tế. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với Cake sẽ hỗ trợ quá trình kết nối giữa nhà bán hàng và đối tác tài chính, giúp việc tiếp cận nguồn vốn trở nên thuận tiện hơn, qua đó tạo thêm điều kiện để nhà bán hàng phát triển hoạt động kinh doanh.”

Với Cake, thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng rõ nét sang phân khúc hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, đưa sản phẩm tài chính vào trực tiếp các nền tảng số mà khách hàng đang sử dụng, với quy trình định danh điện tử, phê duyệt và giải ngân hoàn toàn trực tuyến, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cũng chia sẻ: “Với KiotViet, Cake không đứng bên ngoài mà có mặt ngay trong nhịp bán hàng hằng ngày của hàng trăm nghìn hộ kinh doanh. Khi cần vốn, họ có thể tiếp cận nguồn vốn chính thức một cách an toàn, nhanh chóng, ngay trên công cụ quen thuộc. Chúng tôi muốn cùng hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, giữ vững dòng tiền và lớn mạnh mỗi ngày.”

Ở góc độ người dùng, khi các hoạt động kinh doanh được số hóa và kết nối liền mạch với dịch vụ tài chính, dòng vốn có thêm cơ hội được đưa đến đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Hợp tác giữa Cake và KiotViet rõ ràng đang góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh ổn định hoạt động, sẵn sàng mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường./.

Cake và Điện Máy Xanh hợp tác, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính Cake và Điện Máy Xanh hợp tác chiến lược mở rộng dịch vụ tài chính, hướng tới doanh số hàng tỷ USD và phục vụ khách hàng đa dạng hơn trong giai đoạn 2027-2029.