Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn để thực hiện tăng trưởng 2 con số

Sáng 7/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý 3 và 9 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối.

Tại phiên họp này, ngành chức năng xác định các điểm “nghẽn” cần tháo gỡ để Quảng Ngãi đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" ở những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng của năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

GRDP tăng 9,16% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,3%; Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn số hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; các nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, có những xã tỷ lệ giải ngân thấp; hiệu quả thu hút đầu tư còn hạn chế, thu tiền sử dụng đất đạt thấp.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo: Trong quý 4/2026, các sở, ngành, địa phương phải tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại thuộc nguyên nhân chủ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, các sở, ngành và địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đã giao cho các đơn vị, không để chậm, muộn.

Tỉnh phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về bồi thường giải phóng mặt bằng. Nội dung này, tỉnh đã có buổi họp chuyên đề và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo kết luận.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Về giải ngân vốn đầu tư công, bà Y Ngọc đề nghị những tháng cuối năm, các xã, phường, đặc khu không được chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với trách nhiệm cao.

Sở Tài chính quan tâm, thành lập các nhóm hướng dẫn thủ tục, theo dõi, chỉ đạo sát sao các địa phương để đảm bảo giải ngân đạt 100% trong năm 2026.

Các sở, ngành cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách cho những tháng cuối năm. Việc thu tiền sử dụng đất cần có giải pháp quyết liệt hơn để làm tiền đề cho những tháng đầu năm 2027.

Các sở, ngành, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường phải quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ở phía Tây đẩy nhanh, hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính mới, hoàn thành trong năm.

Các đơn vị khác tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý công việc theo quy định; xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Về thu ngân sách, các bên cần triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch. Ngành Thuế cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi và thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.../.

Quảng Ngãi tăng tốc đưa 10 xã về đích nông thôn mới trong năm 2026 Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030, có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 58/87 xã; khoảng 2% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, tương đương 1/87 xã.

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