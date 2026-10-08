Quảng Ngãi khởi công cầu bắc qua sông Trà Khúc trị giá gần 2.200 tỷ đồng

Sáng 8/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ vốn đầu tư công. Thời gian thi công trong 18 tháng. Cầu mới có tổng chiều dài 829m, trong đó cầu dài 577m, rộng 28m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe phức hợp.

Cầu Trà Khúc 1 cũ đã được xây dựng hơn 60 năm, là chứng tích gắn bó, ghi dấu ấn của bao người Quảng Ngãi, hiện đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu giao thông và yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Cầu Trà Khúc 1 mới có kết cấu dây võng tự neo với 3 vòng thép mang hình "bờ xe bến nước." Khi hoàn thành, cây cầu Trà Khúc không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo cảnh quan 2 bờ sông Trà Khúc.

Cầu sẽ là một trong những biểu tượng mới của tỉnh Quảng Ngãi, cùng với thương mại, dịch vụ hai bờ sông sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành 1 trong những cực tăng trưởng của vùng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Khởi công mới chỉ là bước đầu, điều người dân chờ đợi là cây cầu hoàn thành đúng hẹn, bảo đảm chất lượng, tiến độ không được đánh đổi bằng chất lượng. Tôi yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư. Chủ đầu tư, hàng tháng báo cáo khối lượng giải ngân, nhân lực, thiết bị trên công trường, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công. Liên doanh nhà thầu và tư vấn giám sát phải huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều hướng, thi công đồng loạt trên công trường, đây là công trình có kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, kết cấu thép và có phương án phòng chống lũ trong từng giai đoạn, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường."

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các phường liên quan phải coi đây là nhiệm vụ chung của tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí đủ vốn theo tiến độ, giải quyết thủ tục trong thời hạn quy định, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và thi công an toàn.

Với tinh thần chung, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, việc, trách nhiệm, thời gian, thẩm quyền, kết quả), với phương châm “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Công trình được xây dựng bằng ngân sách, là tiền thuế của nhân dân, được xây dựng để phục vụ nhân dân. Cầu Trà Khúc cũ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm trong hơn 60 năm qua. Cầu mới phải xứng tầm với chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc 1 mới, đầu cầu phía Nam nối với vòng xoay đường Quang Trung-Bà Triệu-Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ). Đầu phía bắc phường Trương Quang Trọng, cầu nối vào vòng xoay mới, giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà-Hoàng Sa-Nguyễn Văn Linh-Tế Hanh kéo dài.

Sông Trà Khúc hiện có 7 cầu bắc qua gồm: Cổ Lũy, Trà Khúc 2, Trà Khúc, Thạch Bích, Phước Lộc, cầu đường sắt Trường Xuân, cầu Trà Khúc thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ngoài ra, còn có đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc bắc qua sông./.

Quảng Ngãi: Thí điểm tổ chức Phố đi bộ bên sông Trà Khúc - sức hút du lịch đêm Việc tổ chức không gian Phố đi bộ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.