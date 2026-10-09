Hải Phòng nỗ lực bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Lũy kế đến ngày 30/9/2026, Hải Phòng đã giải ngân 30.780 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 83,37% kế hoạch vốn được giao.

Từ vị trí thứ 14 trong quý 2, thành phố đã vươn lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân trong quý 3, tạo nền tảng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Giải ngân tăng tốc, vươn lên nhóm dẫn đầu

Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 3 sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi, gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh và Hải Phòng, Hải Phòng đứng thứ 2 về số vốn giải ngân, chỉ sau Hà Nội.

Đáng chú ý, kết quả này cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố khi từ vị trí thứ 14 trong quý 2 đã vươn lên nhóm đầu cả nước. Kết quả phản ánh những chuyển biến trong phương thức điều hành, với việc tăng cường chỉ đạo bám sát thực địa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đến ngày 30/9, tổng số vốn đầu tư công được giải ngân trên địa bàn đạt 30.780 tỷ đồng, tương ứng hơn 83,37% kế hoạch vốn được giao. Đây là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố trong quý 3 và tạo dư địa để Hải Phòng tiếp tục tăng tốc trong quý 4.

Thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị phụ cận. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sự cải thiện của tăng trưởng kinh tế cùng với kết quả giải ngân vốn đầu tư công được thành phố xác định có sự đóng góp của việc lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, thực chất; đồng thời có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Tại các đơn vị, địa phương, tiến độ giải ngân cũng có sự phân hóa tích cực. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng đã giải ngân hơn 9.218 tỷ đồng, đạt 77%, là đơn vị có số vốn giải ngân lớn nhất và cao hơn tỷ lệ bình quân 76% của 3 Ban Quản lý dự án thành phố.

Một số xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 94%, như Hưng Đạo 99%, Hồng Châu 96%, Trần Hưng Đạo 95%, Thái Tân 94%, Nghi Dương 94%, Dương Kinh 94% và Hợp Tiến 94%. Trong số đó, phường Dương Kinh vừa có tỷ lệ giải ngân cao 94%, vừa giải ngân số vốn lớn, đạt 412 tỷ đồng. Xã Kiến Thụy giải ngân 373,8 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, chạy đua với thời gian

Mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 đang đặt ra áp lực lớn đối với Hải Phòng khi thời gian còn lại không nhiều. Tại phiên họp thường kỳ ngày 28/9 đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ thách thức lớn đối với thành phố.

Quý 4/2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 14,5%, đồng thời phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về thu ngân sách và giải ngân 100% vốn đầu tư công, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Để tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu quán triệt phương châm “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả.”

Các đơn vị phải lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ” đối với từng nhiệm vụ, đồng thời tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ 5; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách và chống thất thu.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đôn đốc giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Tạo dư địa cho tăng trưởng cuối năm

Công nhân tiến hành đúc dầm cầu ngay tại công trình thi công cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Với hơn 83% kế hoạch vốn đã được giải ngân sau 9 tháng, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu 100% vốn đầu tư công cả năm. Khối lượng vốn còn lại đòi hỏi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền cơ sở tiếp tục tăng tốc, nhất là ở các dự án có khả năng giải ngân lớn trong quý 4.

Việc đưa công tác giải ngân gắn với tiến độ từng dự án, từng địa bàn và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu được kỳ vọng tiếp tục tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm. Cùng với tháo gỡ mặt bằng, xử lý dự án tồn đọng và đẩy nhanh thủ tục, dòng vốn đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Hải Phòng.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức cao, yêu cầu giải ngân hết kế hoạch vốn không chỉ là nhiệm vụ về tiến độ mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố trong năm 2026./.

Hải Phòng kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu đưa tăng trưởng GRDP của thành phố đạt từ 13% trở lên.