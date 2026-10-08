Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công

Tính đến hết tháng 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 111.494 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn thành phố triển khai. Đây là nội dung được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 8/10.

Nếu không tính hơn 7.200 tỷ đồng thuộc 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã nộp ngân sách trung ương, thành phố giải ngân được 104.290 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn cả năm.

Bộ Tài chính đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và thuộc nhóm 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước (62,9%). Đáng chú ý, kết quả giải ngân đầu tư công của Thành phố có sự cải thiện rõ qua từng quý.

Quý 1, thành phố chỉ giải ngân được 13.618 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân cả nước là 11%. Đến quý 2, giá trị giải ngân tăng lên 51.634 tỷ đồng, đạt 35%, bắt kịp mức bình quân chung.

Trong quý 3, tỷ lệ giải ngân tiếp tục tăng mạnh, từ 43,2% trong tháng 7 lên 57,7% trong tháng 8 và đạt 75,5% vào tháng 9, đều cao hơn mức bình quân chung cả nước. Riêng trong 3 tháng quý 3, thành phố giải ngân tổng số vốn cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thành phố đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị; qua đó điều chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt, có khối lượng thực tế, với mục tiêu không để vốn chờ công trình, dự án.

Liên quan đến tiến độ giải ngân và thi công các công trình giao thông, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cho biết, 9 tháng qua, Ban Giao thông đã giải ngân được 47.258,9 tỷ đồng trong tổng số 60.948 tỷ đồng vốn được giao, đạt 77,5%; dự kiến đến cuối năm giải ngân toàn bộ số vốn được giao.

Khối lượng vốn phân bổ cho trong năm 2026 chủ yếu tập trung vào các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, xây dựng đường song hành kết nối Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông đang giải ngân cho các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên; nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài-Phước Tân (ĐT 992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3.

Nguồn vốn cũng được bố trí cho dự án thành phần xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn I và dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn.

Về dự án mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, ông Lê Ngọc Hùng thông tin, dự án vẫn đang được triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, hiện còn khoảng 7/58 ha chưa được bàn giao; mặt bằng bàn giao bị da beo, không liên tục, trong khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến chưa được di dời, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Ban Giao thông đang phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, phấn đấu bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà thầu trong quý 4/2026.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, tình trạng khan hiếm vật liệu cũng mới được tháo gỡ thì gặp thời tiết mưa nhiều làm chậm việc khai thác đất đắp tại các mỏ cấp cho dự án. Giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Từ nay đến cuối năm, Ban Giao thông sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ./.

Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng dự án, thúc giải ngân đầu tư công Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc giải ngân với một loạt giải pháp mạnh nhằm hoàn thành mục tiêu đạt 100% kế hoạch vốn cả năm, trong đó, quý 3 phấn đấu đạt 70% trở lên.