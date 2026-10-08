Ngân hàng Nhà nước đặt nhiều yêu cầu khi ngân hàng ứng dụng AI (PV)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai đối với việc ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Ngân hàng.

Đáng chú ý, quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu liên quan trực tiếp đến quyền lợi khách hàng, từ việc thông báo khi khách hàng tương tác với AI, giải thích các quyết định tự động, cho phép con người rà soát khi có khiếu nại, đến kiểm soát các giao dịch thanh toán và quyết định cấp tín dụng do AI thực hiện.

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty thông tin tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động cùng một số đơn vị khác trong ngành Ngân hàng. Phạm vi điều chỉnh bao gồm việc sử dụng AI trong hoạt động ngân hàng, trung gian thanh toán, thông tin tín dụng và Mobile Money.

AI không thay thế trách nhiệm của con người

Một nguyên tắc quan trọng được Ngân hàng Nhà nước xác lập là AI không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người. Đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các quyết định hoặc quyết định được hỗ trợ bởi AI, không được viện dẫn đặc tính kỹ thuật, tính tự chủ của hệ thống hay việc sử dụng sản phẩm của bên thứ ba để loại trừ hoặc giảm trách nhiệm.

Trước khi triển khai, hệ thống AI phải được phân loại theo mức độ rủi ro cao, trung bình hoặc thấp. Một số hệ thống tự động thực hiện giao dịch điện tử hoặc tự động đề xuất quyết định cấp tín dụng có thể được xếp vào nhóm rủi ro cao.

Theo quy định mới, hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán được xác định là hệ thống rủi ro cao nếu thực hiện giao dịch của khách hàng cá nhân có giá trị trên 10 triệu đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng trên 20 triệu đồng.

Với khách hàng tổ chức, các ngưỡng tương ứng là trên 50 triệu đồng/giao dịch hoặc trên 100 triệu đồng/ngày. Hệ thống AI tự động đề xuất quyết định cấp tín dụng cũng được xếp vào nhóm rủi ro cao nếu khoản cấp tín dụng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Thông tư cũng quy định, để AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán, ngân hàng và khách hàng phải có thỏa thuận trước.

Thỏa thuận phải xác định rõ phạm vi giao dịch được tự động thực hiện, hạn mức đối với từng giao dịch và tổng hạn mức trong ngày, thời hạn hiệu lực, điều kiện áp dụng, quyền của khách hàng trong việc chấm dứt thỏa thuận và trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ khi nhận được yêu cầu chấm dứt.

Quy mô giao dịch mà AI có thể tự động thực hiện cũng được giới hạn. Tổng giá trị giao dịch trong một ngày không được vượt hạn mức nội bộ của tổ chức cung ứng dịch vụ và không quá 100 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân, 500 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.

Thông tư số 53/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng thời, khách hàng phải được cung cấp công cụ để chủ động tạm dừng hoặc hủy quyền cho AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán.

Bộ phận giám sát cũng phải có đủ quyền hạn và năng lực để ghi đè, điều chỉnh, tạm dừng quyết định của AI hoặc kích hoạt cơ chế ngắt khẩn cấp. Mọi hoạt động can thiệp phải được ghi nhận, gồm nội dung, thời gian, người thực hiện và lý do.

Tăng minh bạch, bảo vệ khách hàng

Thông tư cũng yêu cầu các ngân hàng phải thông báo cho khách hàng biết họ đang tương tác với hệ thống AI ngay từ khi bắt đầu phiên làm việc hoặc hội thoại nếu AI thay thế con người trong giao tiếp trực tiếp.

Các đơn vị phải có bộ phận và quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại liên quan đến việc sử dụng AI. Với quyết định tự động bị khách hàng khiếu nại, quyết định đó phải được con người rà soát lại và kết quả rà soát của con người là căn cứ cuối cùng để giải quyết.

Đối với quyết định tự động ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ tài chính hoặc khả năng tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải lưu giữ cơ sở và các yếu tố chính dẫn tới quyết định để có thể giải thích khi khách hàng yêu cầu.

Tuy nhiên, việc giải thích không đồng nghĩa phải công khai mã nguồn, thuật toán chi tiết, bộ tham số hay bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ. Với quyết định nhằm phòng chống gian lận, lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc bảo đảm an ninh mạng, đơn vị chỉ phải thông báo lý do phù hợp với yêu cầu quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản khách hàng.

Với việc thuê nhà cung cấp AI bên ngoài, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về ngân hàng và đơn vị cung ứng dịch vụ. Việc thuê ngoài không làm thay đổi trách nhiệm trong bảo đảm an toàn hoạt động, quyền lợi khách hàng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản lý rủi ro.

Đặc biệt, bên thứ ba không được sử dụng dữ liệu của đơn vị để huấn luyện, tinh chỉnh hoặc cải thiện mô hình nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp hệ thống AI thuê ngoài gây thiệt hại cho khách hàng hoặc bên liên quan, đơn vị sử dụng dịch vụ phải kịp thời thực hiện biện pháp khắc phục, bảo vệ quyền lợi khách hàng, tiếp nhận, xử lý khiếu nại và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Thông tư số 53/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2026./.

Ngành Ngân hàng chuyển từ số hóa sang khai thác dữ liệu và AI Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang chuyển từ mở rộng dịch vụ trực tuyến sang khai thác sâu dữ liệu và AI, với trọng tâm là tạo giá trị thực chất, nâng cao an toàn và phục vụ tốt cho khách hàng.