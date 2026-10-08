Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giao tranh khốc liệt, liên quân Saudi Arabia tuyên bố phá hủy 82 mục tiêu Houthi tại Yemen

Phe đối lập tại Ấn Độ lên kế hoạch biểu tình lớn tại thủ đô

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược

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Minh Hiếu