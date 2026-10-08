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Liên quân Saudi Arabia tuyên bố phá hủy 82 mục tiêu Houthi tại Yemen

Liên quân Saudi Arabia tuyên bố phá hủy 82 mục tiêu Houthi tại Yemen, trong khi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia khiến 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giao tranh khốc liệt, liên quân Saudi Arabia tuyên bố phá hủy 82 mục tiêu Houthi tại Yemen

Phe đối lập tại Ấn Độ lên kế hoạch biểu tình lớn tại thủ đô

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Yemen #Liên quân Saudi Arabia #Houthi #Chiến sự Trung Đông #Quan hệ Iran Nga

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