Liên quân Saudi Arabia mở chiến dịch quy mô lớn tại Yemen

Tình hình tại Yemen tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, trong khi liên quân do Riyadh dẫn đầu đẩy mạnh các hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen.

Ngày 7/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn, phá hủy 82 mục tiêu quân sự của Houthi tại các tỉnh Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib.

Các mục tiêu bị tấn công gồm các nguồn đe dọa liên quan đến tên lửa đạn đạo, trong đó có 11 kho chứa tên lửa trong khu vực miền núi ở Saada, cùng các trung tâm chỉ huy, kiểm soát, hệ thống liên lạc và kho tên lửa, vũ khí. Liên quân cho biết chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia.

Trong khi đó, Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree ngày 8/10 tuyên bố lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, cho biết cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của sân bay.

Nhà chức trách Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công nhằm của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong ngày 7 và 8/10 đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại về cơ sở vật chất.

Saudi Arabia cũng cho biết đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo của Houthi, trong đó một quả hướng về phía Riyadh và một quả nhằm vào khu vực Khamis Mushait ở miền Tây Nam nước này.

Tình hình an ninh xấu đi đang làm gia tăng sức ép đối với người dân Yemen. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 184.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trên toàn Yemen kể từ ngày 1/8, trong đó hơn 21.000 người phải di dời chỉ trong tuần qua.

Các cơ quan nhân đạo cảnh báo nhu cầu hỗ trợ đang vượt quá nguồn lực hiện có, trong khi dịch bệnh và tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men tiếp tục gia tăng./.

Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb Người phát ngôn quân đội Yemen cho biết các lực lượng Lữ đoàn Người khổng lồ và Lá chắn Quốc gia đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cắt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.

​