Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng 1,9 triệu người tại Gaza đã phải di dời, nhiều người phải di dời nhiều lần, trong khi hơn 1,2 triệu người mất nhà ở. Đối với trẻ em, tình trạng này đồng nghĩa với việc phải lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, trường học bị hư hại, dịch vụ y tế gián đoạn và mất người thân.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính khoảng 19.000 trẻ em tại Gaza không có người thân đi cùng hoặc đã mất một hoặc cả hai cha mẹ. Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) cho biết nhiều trẻ em được đưa tới các cơ sở y tế trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, trong đó có cụt chi, dập nát tay chân và bỏng nặng, đòi hỏi quá trình điều trị và phục hồi kéo dài.

Theo Liên hợp quốc, hơn 5.000 ca cắt cụt chi đã được thực hiện tại Gaza kể từ tháng 10/2023, trong đó trẻ em chiếm khoảng 20%. Khoảng 56.000 ca chấn thương được cho là cần phục hồi chức năng trong thời gian dài. Hệ thống y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng khiến việc điều trị và chăm sóc phục hồi cho trẻ em gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, những tổn thương thể chất chỉ là một phần trong những hậu quả mà trẻ em Gaza phải đối mặt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo tình trạng bạo lực, mất mát và di dời kéo dài đang gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm lý của trẻ.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), tháng 9/2026, 91% số hộ gia đình được đánh giá tại Gaza rơi vào tình trạng thiếu nước từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Phần lớn người dân vẫn phải sống trong cảnh di dời, trong khi cơ sở hạ tầng, nguồn nước, vệ sinh, nơi ở và dịch vụ y tế đều bị hạn chế.

Tổ chức Save the Children cho biết sức khỏe tinh thần của trẻ em Gaza suy giảm đáng kể kể từ khi xung đột bắt đầu. Một số trẻ tái hiện những gì chứng kiến trong chiến tranh thông qua trò chơi, như giả lập đấu súng, phóng tên lửa hoặc tổ chức tang lễ cho búp bê.

Các chuyên gia cho rằng việc điều trị sang chấn tâm lý cho trẻ em không chỉ cần tư vấn tâm lý mà còn đòi hỏi môi trường sống ổn định, trường học hoạt động trở lại, sự chăm sóc của người lớn và điều kiện an toàn để trẻ có thể vui chơi.

Từ ngày 7/10/2023 đến ngày 21/9/2026, các nhóm công tác xã hội của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho gần 285.000 người phải di dời tại Gaza, trong đó có hỗ trợ tâm lý ban đầu.

Các tổ chức nhân đạo nhận định những tổn thương tâm lý do chiến tranh gây ra có thể kéo dài nhiều năm. Đối với trẻ em Gaza, phục hồi không chỉ là chữa lành những vết thương thể chất mà còn tạo dựng lại môi trường đủ an toàn để các em được học tập, vui chơi và hình dung về một tương lai bình thường./.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza Chuyến hàng gồm các giỏ thực phẩm, bột mỳ, vật tư cứu trợ, trang thiết bị y tế và nhiên liệu cần thiết để duy trì hoạt động của các bệnh viện và cơ sở thiết yếu tại Gaza.