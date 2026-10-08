Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026: Tinh hoa đồ uống Việt

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 9-11/10/2026 tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch thực hiện, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Với chủ đề “Tinh hoa đồ uống Việt,” Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa trong thưởng thức đồ uống, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch gắn với xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

4 không gian trải nghiệm

Theo ban tổ chức, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 có quy mô dự kiến khoảng 4.500m2, được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và kết nối. Không gian lễ hội được chia thành 4 khu vực chuyên đề gồm: Bia-Rượu; Trà; Càphê; Nước trái cây và đồ uống sáng tạo.

Không gian Bia-Rượu giới thiệu các sản phẩm truyền thống và hiện đại, kết hợp giá trị làng nghề với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Du khách có thể trải nghiệm thử nếm, giao lưu với nghệ nhân và tìm hiểu quy trình sản xuất qua hình thức mô phỏng. Các món ăn như chả cá, nem Phùng, bánh tôm Hồ Tây, cơm cháy Ninh Bình được bố trí kết hợp nhằm làm phong phú trải nghiệm ẩm thực.

Không gian Trà tái hiện nét thanh lịch, tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà của người Việt Nam và người Hà Nội. Khu vực này giới thiệu trà sen Tây Hồ, trà Tân Cương Thái Nguyên, trà Shan Tuyết cùng các dòng trà thảo mộc, trà OCOP. Hoạt động trình diễn pha trà, thưởng trà và giao lưu với nghệ nhân được tổ chức trong không gian sử dụng tre, gỗ, vải, kết hợp bình gốm, đèn lồng và cây xanh.

Không gian Càphê quy tụ các thương hiệu của Hà Nội cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ những vùng nguyên liệu như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Sơn La, Điện Biên. Các hoạt động trình diễn pha càphê phin, càphê trứng, espresso và hướng dẫn trải nghiệm giúp khách tham quan tìm hiểu nghệ thuật pha chế, thưởng thức càphê Việt Nam.

Người pha chế trang trí cho ly càphê trứng với hình ảnh Tháp Rùa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo hướng tới xu hướng tiêu dùng hiện đại, với các sản phẩm nước ép, sinh tố, trà trái cây, sữa chua uống, kombucha, đồ uống ít đường, nước thảo mộc cùng mocktail, cocktail sử dụng nguyên liệu từ trái cây nhiệt đới, thảo mộc và nông sản Việt Nam. Không gian cũng tổ chức trình diễn pha chế, giao lưu với bartender, hướng dẫn pha chế tại chỗ và giới thiệu xu hướng đồ uống mới.

Kết nối văn hóa đồ uống với phát triển du lịch

Tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến xây dựng và giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội,” trong đó giới thiệu các quán càphê, đồ uống, cocktail nổi bật, tích hợp mã QR cung cấp thông tin về điểm đến.

Trên cơ sở đó, Hà Nội định hướng từng bước hình thành các tour, tuyến du lịch chuyên đề về đồ uống; kết nối các điểm đến với hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa và các sản phẩm du lịch-ẩm thực-lưu trú.

Lễ hội cũng hướng tới phát triển các tour tham quan, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất rượu, trà, càphê và cơ sở chế biến đặc trưng, giúp du khách tìm hiểu lịch sử, quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm tại chỗ.

Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ cũng là nội dung được chú trọng, thông qua thực đơn điện tử, mã QR đặt đồ ăn, đồ uống và thanh toán không tiền mặt. Cùng với đó, lễ hội tiếp tục tuyên truyền sử dụng nguyên liệu sạch, tự nhiên, bao bì thân thiện với môi trường và thay thế nhựa dùng một lần.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách, với khoảng 80-100 đại diện doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực, nhà hàng tham gia gian hàng. Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu sau lễ hội xây dựng 1-2 tour, tuyến du lịch chuyên đề về đồ uống.

Thông qua Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026, Hà Nội hướng tới quảng bá hình ảnh Thủ đô thanh lịch, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa ẩm thực; từng bước xây dựng sự kiện chuyên đề thường niên, trở thành sản phẩm đặc trưng của ngành Du lịch Hà Nội giai đoạn 2026-2030./.

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