Gần 60% mẫu trứng được kiểm tra tại Pháp chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu

Kết quả điều tra công bố trên các phương tiện truyền thông Pháp ngày 6/10 cho thấy gần 60% số mẫu trứng được thu thập tại nhiều địa phương trên cả nước có chứa các hóa chất vĩnh cửu (PFAS), trong đó 25% số mẫu vượt ngưỡng quy định.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cuộc điều tra được tiến hành trong những tháng đầu năm nay, với 91 mẫu trứng thu thập tại nhiều khu vực của Pháp. Các mẫu được gửi tới Labocéa, một trong những phòng thí nghiệm được Bộ Nông nghiệp Pháp cấp phép phân tích PFAS trong thực phẩm. Kết quả cho thấy 52 mẫu, tương đương 57%, có chứa PFAS và 23 mẫu, tương đương 25%, có hàm lượng vượt ngưỡng quy định.



Trong số các mẫu được kiểm tra, 54% là trứng từ các hộ gia đình tự nuôi gà và 46% được mua ngẫu nhiên trên thị trường. Tất cả các mẫu đều là trứng gà nuôi thả tự nhiên.



Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc điều tra là sự khác biệt giữa trứng từ các hộ gia đình và trứng thuộc hệ thống sản xuất chuyên nghiệp. Trong khoảng 40 mẫu mua từ các nhà sản xuất, chỉ có 4 mẫu vượt ngưỡng quy định. Theo Labocéa, phần lớn trứng từ các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành nhờ được giám sát và kiểm tra thường xuyên.



PFAS là tên gọi chung của hàng nghìn hợp chất hóa học được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng nhờ đặc tính chống nước, dầu và nhiệt. Do rất khó phân hủy trong môi trường, các chất này có thể tồn tại lâu dài và tích tụ trong đất, nước, thực phẩm cũng như cơ thể người, vì vậy thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu.”



Cuộc điều tra ghi nhận hàm lượng PFAS cao tại một số khu vực có đất hoặc nguồn nước chịu tác động của hoạt động công nghiệp, cũng như những nơi từng sử dụng bùn từ các nhà máy xử lý nước thải làm phân bón. Tình trạng ô nhiễm tiếp tục được ghi nhận tại thung lũng sông Rhône, miền Đông Nam nước Pháp, cùng một số điểm ô nhiễm cục bộ ở các khu vực khác.



Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2023 đã quy định hàm lượng tối đa đối với một số loại PFAS trong thực phẩm như trứng, thịt và cá. Đáng chú ý, kết quả giám sát chính thức đối với trứng thương mại thấp hơn nhiều so với cuộc điều tra trên.

Theo Tổng cục Thực phẩm Pháp (DGAL), trong chương trình giám sát năm 2024, cơ quan này phân tích 76 mẫu trứng bán trên thị trường và chỉ phát hiện 1 trường hợp vượt ngưỡng.



Các chuyên gia lưu ý kết quả cuộc điều tra không đồng nghĩa gần 60% số trứng tiêu thụ tại Pháp chứa PFAS, bởi 91 mẫu được kiểm tra không phải là mẫu thống kê đại diện cho toàn bộ thị trường.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy các chất ô nhiễm tồn tại lâu dài trong môi trường có thể xâm nhập chuỗi thực phẩm, đặc biệt tại những khu vực có đất và nguồn nước bị ô nhiễm./.

Hàn Quốc nhập khẩu hơn 2 triệu quả trứng từ Mỹ để bình ổn giá Dịch cúm gia cầm độc lực cao khiến hàng triệu gà đẻ tại Hàn Quốc bị tiêu hủy, buộc nước này phải nhập khẩu trứng từ Mỹ nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định giá trứng trong nước.

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