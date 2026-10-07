Việt Nam-Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực

Chiều tối 7/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ, lãnh đạo của Liên bang Nga.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị vui mừng chào đón Đoàn cán bộ, lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm, học tập và nghiên cứu tại Việt Nam; cho rằng đây là biểu hiện sinh động và thiết thực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị cho biết qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc; GDP của Việt Nam đã tăng hơn 60 lần, từ mức 8 tỷ USD năm 1986 lên trên 514 tỷ USD vào năm 2025. Đời sống của người dân được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được mở rộng; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong 5 năm trở lại đây, dù bối cảnh thế giới có rất nhiều biến động, Việt Nam là một trong số ít các nước duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực cũng như trên thế giới; được đánh giá là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực, có sức hút lớn về đầu tư nước ngoài, tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trở lên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với tinh thần cốt lõi là chuyển từ mô hình phát triển còn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động chi phí thấp sang dựa vào năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; lấy con người làm trung tâm, hướng tới một Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.

Về đổi mới quản trị quốc gia, Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và phục vụ phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền; quản lý dựa nhiều hơn vào dữ liệu và kết quả đầu ra; đồng thời xây dựng bộ máy tinh gọn hơn, rõ trách nhiệm hơn và gần người dân hơn.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng chia sẻ với Đoàn công tác về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy của Việt Nam; giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Theo đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội.

Cảm ơn Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian tiếp, Trưởng Đoàn công tác Liên bang Nga bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận về tiềm năng kết nối thế mạnh của Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ cao; đồng thời trao đổi về các cơ chế hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu chung, qua đó tạo nền tảng để quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả trong dài hạn.

Đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đề xuất của Đoàn công tác, Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam luôn coi việc củng cố quan hệ với Liên bang Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, năng lượng và dầu khí là những lĩnh vực giàu tiềm năng, cần được hai bên tập trung thúc đẩy trong thời gian tới. Trên cơ sở nền tảng quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác còn lớn, hai bên cần nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các thỏa thuận, định hướng hợp tác thành những chương trình, dự án và kết quả thiết thực, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo của hai nước; cho rằng hai bên cần lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn; đẩy mạnh đào tạo kỹ sư, tăng cường trao đổi chuyên gia và thúc đẩy triển khai các chương trình nghiên cứu chung...

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn các thành viên của Đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trên cương vị công tác của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hai nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp, bền chặt vì sự phồn vinh và thịnh vượng của cả hai nước./.

Việt Nam-Liên bang Nga thống nhất tăng cường hợp tác qua kênh nghị viện Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga trao đổi phương hướng hợp tác, khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của kênh nghị viện.