Pháp đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng, qua đó hạn chế tình trạng gián đoạn quyền cư trú khi kết thúc khóa học.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, các biện pháp trên được Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, Bộ trưởng Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Không gian Philippe Baptiste công bố sau khi một cuộc khảo sát chung của Tổng Thanh tra Hành chính (IGA) và Tổng Thanh tra Giáo dục, Thể thao và Nghiên cứu (IGÉSR) chỉ ra những vướng mắc trong thủ tục cư trú của sinh viên quốc tế.

Thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến thẻ cư trú nhiều năm dành cho sinh viên nước ngoài. Theo định hướng mới, thẻ sẽ được cấp với thời hạn bao trùm quá trình học và có giá trị đến ngày 31/12 của năm sinh viên nhận bằng.

Bộ Nội vụ Pháp sẽ gửi chỉ thị tới các cơ quan hành chính địa phương phụ trách cấp giấy phép cư trú để triển khai biện pháp này.

Quy định mới nhằm khắc phục tình trạng một số sinh viên vào cuối khóa học chưa thể xuất trình bằng tốt nghiệp khi làm thủ tục cư trú do văn bằng được cấp vài tháng sau khi năm học kết thúc. Khoảng trống này có thể dẫn tới gián đoạn quyền cư trú, đồng thời gây khó khăn cho quá trình học tiếp, nghiên cứu hoặc gia nhập thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Chính phủ Pháp yêu cầu các cơ quan hành chính chỉ được yêu cầu những giấy tờ đã được quy định trong các văn bản hiện hành khi xem xét gia hạn thẻ cư trú sinh viên. Mục tiêu là đơn giản hóa hồ sơ và hạn chế những yêu cầu giấy tờ không cần thiết.

Các cơ sở giáo dục đại học cũng được yêu cầu tăng cường hỗ trợ sinh viên nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc phát triển các trung tâm hỗ trợ di chuyển quốc tế, phối hợp với chính quyền địa phương.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, việc đơn giản hóa thủ tục trong khi vẫn bảo đảm các yêu cầu về an ninh sẽ giúp hạn chế tình trạng gián đoạn quyền cư trú, vốn có thể khiến người nước ngoài gặp khó khăn trong quan hệ với nhà tuyển dụng.

Về phần mình, Bộ trưởng Philippe Baptiste nhấn mạnh sức hấp dẫn của giáo dục đại học Pháp còn phụ thuộc vào chất lượng tiếp nhận sinh viên quốc tế và khả năng bảo đảm một khuôn khổ ổn định cho những người tiếp tục học tập, nghiên cứu hoặc làm việc tại nước này.

Các biện pháp nói trên nằm trong chiến lược “Lựa chọn Pháp để học đại học," được Chính phủ Pháp công bố tháng 4 vừa qua nhằm tăng sức hấp dẫn của hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu đối với sinh viên và các tài năng quốc tế.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Không gian Pháp, năm học 2024-2025, nước này có khoảng 443.500 sinh viên nước ngoài, tăng 3% trong một năm và 17% trong 5 năm. Pháp hiện đặt mục tiêu thu hút 500.000 sinh viên quốc tế vào năm 2027./.

Chính phủ Pháp sẽ siết chính sách với sinh viên nước ngoài Từ năm học 2026, học phí bậc cử nhân đối với sinh viên ngoài EU sẽ tăng lên 2.895 euro mỗi năm, và bậc thạc sỹ lên 3.941 euro (khoảng 4.200 USD), thay vì chỉ 178 euro và 254 euro hiện nay.