Liên hợp quốc báo động làn sóng trẻ di cư “đơn độc” sang châu Âu bị bạo hành

Báo cáo mới nhất vừa được Liên hợp quốc công bố ngày 7/10 đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng gia tăng đột biến số lượng trẻ em di cư tự vượt biển sang châu Âu một mình, đối mặt với nguy cơ cao bị bạo hành, tra tấn và rơi vào tay các mạng lưới buôn người.



Theo dữ liệu tổng hợp từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), dù tổng số trẻ di cư cán đích châu Âu qua các tuyến đường Địa Trung Hải và Balkan giảm 25% xuống còn 31.100 em, tỷ lệ trẻ em đi không có người thân bảo vệ lại vọt lên mức kỷ lục 67%. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 20.000 trẻ em, chủ yếu là bé trai (chiếm 78%) đã đơn độc thực hiện những chuyến đi đầy hiểm nguy.



Đặc biệt tại các quốc gia cửa ngõ như Italy và Tây Ban Nha, tỷ lệ trẻ di cư đi một mình lên tới 86%. Riêng tại Italy, số lượng trẻ cập bến tăng 12%, phần lớn đến từ Ai Cập, Eritrea, Bangladesh và Somalia.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do nghèo đói, xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu, cộng với việc các con đường di cư an toàn ngày càng bị thu hẹp, buộc các em phải tìm đến những cách thức vượt biên bất hợp pháp.



Đáng lo ngại hơn, khảo sát thực tế đối với hơn 4.600 thanh thiếu niên di cư (từ 15 đến 24 tuổi) cho thấy gần một nửa từng là nạn nhân của các hành vi bạo lực thể xác, tra tấn, bắt giam hoặc lao động cưỡng bức trong suốt hành trình.

Trong đó, Libya được ghi nhận là địa bàn xảy ra nhiều vụ ngược đãi tàn nhẫn nhất. Ngoài ra, khoảng 10% người đi theo tuyến Đông Địa Trung Hải cho biết đã bị lừa gạt bằng những lời hứa suông về việc làm lương cao hay giấy tờ hợp pháp.



Trong khi rủi ro ngày càng lớn, các cơ chế hỗ trợ chính thức từ Liên minh châu Âu (EU) lại có dấu hiệu chững lại. Số trẻ em được tham gia các thủ tục tái định cư tị nạn đã sụt giảm nghiêm trọng từ 8.900 xuống còn 3.400 em, trong khi chương trình phân bổ di cư nội bộ khối theo Cơ chế Đoàn kết Tự nguyện giảm tới 67%.



Trước tình hình này, Tổng Giám đốc IOM Amy Pope kêu gọi các quốc gia châu Âu cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nước nằm trên tuyến đường di cư để triệt phá các tổ chức buôn người chuyên "săn mồi" trẻ vị thành niên.

Bà nhấn mạnh các thành viên EU phải đặt lợi ích tối cao của trẻ em lên hàng đầu, bảo đảm các em được tiếp cận dịch vụ xã hội kịp thời và tuyệt đối không giam giữ trẻ em vì mục đích quản lý di cư./.

El Niño đe dọa trẻ em Việt Nam và 190 triệu trẻ em châu Á và Thái Bình Dương UNICEF cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em trên khắp châu Á và Thái Bình Dương đang sống tại các khu vực được dự báo sẽ trải qua tình trạng khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường liên quan đến El Niño.

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